Pe de altă parte, Kremlinul a avertizat că vor fi „consecințe dureroase” după ce Ucraina a scufundat o navă de război rusească, în timp ce era ancorată în portul Benghazi din Libia.

Iar la Kiev, cel puțin 11 oameni au murit, după atacul rusesc din weekend, care a provocat prăbușirea unui bloc din regiunea Kievului. Un copil a fost salvat dintre dărâmături după 14 ore.

Potrivit unei investigații realizate de presa germană, Rusia ar putea să lanseze pe orbită, până la sfârșitul anului, un satelit echipat cu o armă nucleară.

Satelitul, identificat sub numele de Sputnik-S, construit în urmă cu mai mulți ani, s-ar afla în prezent, gata de lansare, într-o bază secretă din apropierea Moscovei.

Serviciile de informații occidentale cred că arma nu ar fi destinată atacării unor ținte terestre, ci distrugerii sau scoaterii din funcțiune a unui număr foarte mare de sateliți, printr-o explozie nucleară în spațiu.

O asemenea detonare ar putea afecta grav sistemele de comunicații, navigația GPS și infrastructurile care depind de serviciile prin satelit, inclusiv rețelele energetice și operațiunile bancare.

Jay Clayton, directorul Serviciului Național de Informații: „Președintele este cel mai abil conducător al politicii externe într-o perioadă extrem de dificilă, așa cum nu am mai văzut de mult timp. A reușit să-i aducă împreună pe cei trei lideri ai puterilor nucleare și să-i determine să cadă de acord că nu vor escalada conflictul și că vor comunica între ei. Este ceva istoric”.

Între timp, Volodimir Zelenski a făcut publice imagini dramatice cu atacarea și scufundarea unei nave de război rusești, în portul Benghazi din Libia.

Liderul de la Kiev a vorbit despre o "operațiune ucraineană exemplară" și a declarat că au fost utilizate șapte drone navale pentru a ataca nava de război Mercury și o navă comercială aflată în apropiere, care, potrivit lui Zelenski, transporta armament rusesc.

Nava militară scufundată era una dintre cele mai noi ale Rusiei, lansata la apa în 2023, valorând 180 de milioane de euro. Mercury făcuse o escală in portul Benghazi pentru alimentare și aprovizionare, înainte de întoarcerea în Rusia.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rusia poate simți riposta noastră până în Siberia de Vest, acolo unde rafinăriile sale de petrol sunt cuprinse de flăcări, și până pe coasta Libiei, unde navele sale de război se scufundă”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Adversarul continuă să încerce să lanseze atacuri. Noi continuăm operațiunea noastră militară specială. Acestea provoacă consecințe extrem de dureroase pentru regimul de la Kiev”.

După aproape 14 ore sub dărâmături, David, un băiețel de 7 ani, a fost găsit în viață de echipele de intervenție care căutau printre ruinele blocului lovit duminică de dronele rusești, în regiunea Kiev. Copilul este acum în stare stabilă, sub supraveghere medicală. Salvatorii au reușit să recupereze și o femeie de 79 de ani, după 22 de ore de la bombardament.

În ultimele 24 de ore, Rusia a lansat peste 70 de atacuri asupra a zece regiuni ucrainene.

Zelenski: „Prioritatea noastră numărul unu este apărarea antiaeriană. Rachetele capabile să oprească rachetele balistice rusești nu ar trebui să stea în depozite, adunând praf. Și spunem acest lucru deschis. Vă rugăm să ne ajutați”.