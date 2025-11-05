Vortexul polar, afectat de o anomalie meteo. Am putea avea o iarnă geroasă cu multă zăpadă

Iarna ar putea debuta cu temperaturi mult mai scăzute perioadei în mare parte din Europa, SUA și Canada.

Un fenomen atmosferic rar începe să apară în prognozele pentru săptămânile următoare și duce la încetinirea și perturbarea vortexului polar, scrie Severe Weather.

Importanța vortexului polar 

Vortexul polar este un „zid” ce menține aerul arctic în interior.

• Când vortexul polar este puternic, curenții de aer și jetul polar sunt, de asemenea, puternici, ținând aerul rece blocat în regiunile polare și aducând ierni mai blânde în SUA, Europa și alte zone temperate.

• Când vortexul polar este slăbit sau perturbat, aerul rece evadează mai ușor spre sud, aducând valuri de frig în SUA, Europa și Asia.

Anul acesta, meteorologii au observat în prognoze un semn neobișnuit: o perturbare timpurie a vortexului polar, încă din luna noiembrie — ceva ce de obicei se întâmplă abia la mijlocul iernii.

Un eveniment rar de încălzire stratosferică timpurie

Potrivit analizelor NASA și ale centrelor meteorologice internaționale, vortexul polar se află deja într-o fază de slăbire treptată, iar în următoarele săptămâni se anticipează o încetinire bruscă a vânturilor stratosferice.

Acest fenomen poartă numele de „încălzire stratosferică bruscă” („Sudden Stratospheric Warming” – SSW), și presupune o creștere neașteptată a temperaturilor în straturile superioare ale atmosferei, care perturbă echilibrul circulației polare. De obicei, efectele unui astfel de eveniment se resimt la sol după 1–3 săptămâni.

Frig și ninsori în decembrie

Meteorologii spun că luna decembrie va veni cu temperaturi scăzute și ninsori pe mai multe continente. De asemenea, datele indică o răcire generalizată la începutul lunii decembrie.

În Statele Unite, se așteaptă un val de aer arctic care va coborî peste statele nordice, centrale și estice, în timp ce sudul Canadei ar putea înregistra temperaturi mult sub normalul perioadei.

Europa nu va fi ocolită. Prognozele arată un regim de presiune ridicată peste Groenlanda, iar aerul rece se va duce spre Marea Britanie, Scandinavia, Germania, Polonia și, posibil, Europa Centrală. Temperaturile ar putea coborî semnificativ sub medie, iar ninsorile timpurii ar putea acoperi în special zonele montane.

vortex polar slabit

Dacă tendința continuă, începutul iernii s-ar putea dovedi mult mai rece decât ultimii ani. Fenomenul vortexului polar slăbit este asociat istoric cu ierni severe, cum a fost cea din 2010 sau 2018, când valurile de aer arctic au adus ninsori abundente și temperaturi scăzute pe întreaga Europă.

Meteorologii atrag atenția că, deși prognozele sezoniere nu pot garanta detalii exacte, semnalele atmosferice actuale sunt clare: există o probabilitate ridicată ca prima parte a iernii să fie rece, instabilă și cu ninsori peste medie în multe regiuni.

