Corespondent Știrile PRO TV: „Vijeliile vin în mai multe reprize și, în special după orele prânzului, vor afecta toată jumătatea de est a țării. Pe perioada codului portocaliu, meteorologii spun să ne așteptăm la cantități de apă cuprinse între 20 și 50 de litri pe metru pătrat, la grindină de trei cm și la rafale de vânt ce pot atinge și 80 de km pe oră. Nu are această vijelie aceeași forță precum cea de ieri, însă perioada de instabilitate este mai lungă.

Codul ar trebui să expire la ora 22 și va fi înlocuit de unul galben, tot de vreme rea, care va ține până mâine la ora 22. Acesta vizează Capitala și 11 județe din sud-estul țării. Nu va mai ploua la fel de mult, dar vântul rămâne activ și va avea la rafală și 70 de km pe oră.

Duminică seară am trecut printr-un episod de vreme severă. Pompierii au numărat peste o sută de copaci și cinci stâlpi de electricitate doborâți în Capitală. Au fost în vigoare și o avertizare nowcasting de cod roșu. Cele mai mari probleme au fost în zona Gării de Nord.”