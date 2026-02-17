În Dobrogea o să plouă, iar în Moldova, în Transilvania și la munte predomină ninsorile. Vântul bate tare, iar maximele pleacă de la minus 3 grade în nordul Moldovei și ajung la 9 grade în Maramureș.

În Dobrogea și Bărăgan, avem atmosferă mohorâtă. Precipitațiile vor fi abundente, iar la noapte o să ningă și se va depune strat de zăpadă. Vântul are intensificări, iar temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se opresc la 5 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot vreme închisă și precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vântul prinde putere, iar în Carpații de Curbură va fi viscol puternic, cu rafale de peste 90 de km/h. Se mai răcește și pe-aici, iar maximele nu mai trec de 3 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează tot o zi mohorâtă și rece, cu cel mult zero grade în termometre. Nu vedem soarele și sunt zone în care o să ningă abundent. Peste noapte se pornește vântul, care va viscoli ninsoarea cu viteze de 65 de km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot înnorări persistente. Vin și pe-aici câteva precipitații, dar pe spații mai mici. Pe-aici temperaturile mai cresc față de ziua trecută, iar după prânz se ating în jur de 9 grade în zona Maramureșului.

Și în ținuturile vestice avem atmosferă închisă, cu precipitații sub toate formele. Se face puțin mai cald decât ieri: În Crișana se ating 7 grade. La noapte vântul împrăștie norii, iar temperaturile coboară până la minus 2 grade.

Se mai încălzește și în zona Transilvaniei, pe unde avem temperaturi de până la 7 grade la Târgu Mureș. Cerul rămâne acoperit și vin precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali o să ningă viscolit.

În Oltenia înnorările persistă toată ziua. Vor fi și precipitații, iar temperaturile, în scădere față de ieri, nu mai trec de 5 grade. Vântul se întețește, iar la noapte viscolește ninsoarea cu rafale de peste 65 de km/h.

Cam la fel va fi și în sudul României: Precipitații sub toate formele, vânt puternic, iar peste noapte ninge și se depune strat de zăpadă. Și pe-aici scad temperaturile, iar la amiază vor fi cel mult 4 grade – pe la Târgoviște.

În București se răcește. Avem vreme tare neplăcută, cu precipitații, vânt intens și cel mult 3 grade în termometre. Ziua o să fie lapoviță sau ploaie, iar pe seară și la noapte o să ningă viscolit.

La munte urmează o zi mohorâtă, cu ninsori aproape peste tot, mai abundente în masivele sudice. În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vântul o să bată cu 90 km/h și o să fie viscol puternic.