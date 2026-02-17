Şeful statului a arătat că organizaţia are o Cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre, iar în aceasta sunt prevederi care sunt în contradicţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat.

"Membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni, dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic şi atunci evident că suntem oameni serioşi, nu putem semna încălcându-ne obligaţia pe care ne-am asumat-o deja", a spus preşedintele la postul public de radio, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în 19 februarie are loc o primă întâlnire de lucru a acestei organizaţii.

"După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la prima întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări. (...) După câteva zile de discuţii cu partea americană am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune. Credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observator", a arătat Nicuşor Dan.

Şeful statului a afirmat că la această primă întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza.

"Noi suntem interesaţi de un context internaţional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesaţi de a ne menţine legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România şi deci participăm la această iniţiativă a Statelor Unite care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă în Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală", a arătat Nicuşor Dan.