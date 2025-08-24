Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone

România traversează un val de răcire, accentuată neobișnuit pentru ultima săptămână, din august. Temperaturile scad duminică seară sub valorile normale, iar în nord și centru minimele pot ajunge, chiar la pragul de îngheț.

Prognoza meteo anunță cele mai coborâte valori termice din această vară, cu șanse mari să fie depășite recordurile minime înregistrate vreodată la unele stații.

În special în jumătatea de nord a țării se vor resimți temperaturi neobișnuit de scăzute pentru final de august, iar în estul Transilvaniei se poate ajunge chiar la 0 grade. Temperaturile scăzute brusc ar putea avea efecte și asupra agriculturii.

Legumele pot suferi un șoc termic, iar asta ar putea afecta producția. Mai ales că mare parte dintre soiurile de legume, de pildă, sunt aclimatizate să reziste la peste 15 grade Celsius. Acest episod de frig a fost provocat de un front atmosferic rece, care a adus cu el o masă de aer rece, instalata în mare parte din țară.

Totuși, este un episod de scurtă durată, și asta pentru că de la jumătatea săptămânii vremea se încălzește. De miercuri ne întoarcem la maxime de peste 30 de grade, până la 34, poate chiar 35 de grade Celsius.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













