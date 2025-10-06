Unde s-a depus cel mai mare strat de zăpadă la munte. Risc crescut de avalanșe în zonele înalte

Cel mai gros strat de zăpadă din zona montană a fost înregistrat la Vârful Omu – 41 de centimetri, urmat de 23 cm la Vârful Ţarcu şi 15 cm la Bâlea Lac.

Sunt posibile avalanşe mici şi medii la peste 2.000 de metri altitudine, în munţii Făgăraş şi Bucegi, scrie Agerpres.

"La peste 2000 m: în masivele Făgăraş şi Bucegi, la peste 2000 m se întâlneşte un strat de zăpadă cu grosimi de 20-40 cm, umezit, peste care se va depune în următoarele zile un nou strat de zăpadă, local de 10-30 cm şi izolat mai mare de 30 cm în apropierea crestelor. Pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade de la peste 2000 m, stratul se va menţine umed şi instabil. Pe anumite văi vom întâlni acumulări sau troiene de grosimi mai mari. Noul strat se va depune în apropierea crestelor peste crustele de gheaţă formate la suprafaţa actualului strat, ca urmare a temperaturilor nocturne negative. Se vor semnala unele curgeri şi avalanşe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări", se mai precizează în buletinul transmis de nivologii sibieni.

Ciclonul mediteranean a adus schimbări bruște de vreme

Un nou ciclon, format în Marea Adriatică, a ajuns duminică seară deasupra României, cu frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

Potrivit meteorologilor, îndeosebi pe parcursul zilei de marţi, în judeţele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50, 70 km/h.

De altfel, întreaga ţară este vizată de o informare de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 m şi vreme rece, care a intrat în vigoare luni la ora 10:00 şi urmează să expire în data de 9 octombrie.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 şi 18 grade şi minime între 3 şi 14 grade.

