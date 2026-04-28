De la Bruxelles continuă să vină recomandări ca statele Uniunii Europene să ieftinească transportul public, pentru a mai reduce din efectele scumpirii carburanților ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Corespondent PRO TV: „Prețul unei călătorii a crescut deja de la 3 lei în 2021 la 5 lei în 2025, iar o majorare la 7 lei ar însemna o creștere totală de 180% în doar câțiva ani. Autoritățile se tem că, la acest tarif, există riscul că mulți călători să renunțe la metrou și să aleagă mașina personală sau serviciile de ridesharing, mai ales pe distanțe scurte”.

În următoarele două luni, Metrorex trebuie să prezinte mai multe studii menite să arate cât de sensibili sunt călătorii la creșterea prețurilor și cum se vor schimba obiceiurile de transport în București.

În paralel, compania trebuie să vină și cu un plan de reducere a cheltuielilor cu cel puțin 10% în următoarele șase luni.

Radu Miruţă, Ministrul interimar al Transporturilor: „Eu cred că e cazul să nu luăm tot de la oameni, ci cred că sunt foarte multe culoare la Metrorex unde pot fi reduse cheltuielile pentru a se compensa această diferenţă de preţ, care nu e una mare raportată la contractele Ministerului Transporturilor”.

Dacă tarifele vor fi majorate, în București o călătorie cu metroul va fi mai scumpă ca la Varșovia și Budapesta.

Femeie: „Îngrijorător, îngrijorător. Nu era cazul...păi salariile sunt așa cum sunt, pensiile la fel...enorm, o pâine aproape”.

Bărbat: „Dacă există și o mărire a prețului biletului pentru călătoria cu metroul o să fie o cheltuială în plus pentru noi. Nu sunt investiții făcute în infrastructură în metrou, plus problemele obișnuite cu salariile patronatului”.

În paralel, Comisia Europeană propune măsuri care reduc impactul scumpirilor din energie. Între acestea, abonamente mai ieftine, gratuități pentru persoanele vulnerabile și chiar plafonarea prețurilor. Sunt însă doar recomandări, iar fiecare stat decide dacă și cum le aplică, în funcție de buget.

Fată: „Nu este o idee foarte bună având în vedere că foarte multă lume călătorește cu metroul. Pentru studenți este reducere și pentru elevi, dar și pentru celelalte persoane ar trebui să fie un preț decent, nu 7 lei. Dacă călătorești de 3 ori pe zi la cât ajungi, la 21 de lei pe zi, nu e prea ok”.

În Arad ar urma să ieftinească biletele de autobuz la 1 leu, iar în Brașov se va putea circula gratis o zi pe săptămână. Și în București există o propunere că vinerea nu se mai plătească bilet la STB.