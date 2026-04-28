Raportul a fost de 856 de accidente nemortale pentru fiecare accident mortal, arată un raport publicat marți de Eurostat.

Potrivit raportului, comparativ cu anul precedent, accidentele nemortale au scăzut cu 148.935 (o scădere de 5,0%), iar accidentele mortale au crescut cu 12 (o creştere de 0,4%).

„Bărbaţii au fost considerabil mai predispuşi decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 (67,6%) accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbaţi. Factorii care influenţează aceste statistici includ proporţia de bărbaţi şi femei care sunt angajaţi, diferitele tipuri de muncă pe care le desfăşoară bărbaţii şi femeile şi activităţile în care lucrează”, arată Eurostat.

De exemplu, există mult mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcţii, care tind să fie dominate de bărbaţi.

În general, bărbaţii tind să lucreze cu normă întreagă, în timp ce femeile sunt mai predispuse să lucreze cu jumătate de normă. Ca atare, femeile petrec o perioadă mai scurtă de timp (în medie) la locul de muncă, iar acest lucru poate reduce, de asemenea, probabilitatea lor de a avea un accident de muncă.

„Între 2022 şi 2023, numărul accidentelor de muncă nemortale din UE care au implicat bărbaţi a scăzut (cu 59.869), în timp ce s-a înregistrat o scădere mai mare (cu 89.242) a numărului de accidente nemortale care au implicat femei”, arată Eurostat.

Ratele de incidenţă

În întreaga UE, au existat 1,63 accidente mortale la 100.000 de persoane angajate în 2023.

„Accidentele mortale la locul de muncă sunt evenimente relativ rare şi, prin urmare, numărul şi incidenţa lor pot varia foarte mult de la an la an, în special în ţările mai mici ale UE”, precizează specialiştii Eurostat.

În 2023, numărul de accidente mortale la 100.000 de persoane angajate a variat de la mai puţin de 1,00 în Olanda, Germania şi Grecia la cel puţin 3,00 accidente mortale la 100.000 de persoane angajate în Austria, Letonia, Cipru, Bulgaria şi Franţa.

În UE, în 2023 au existat 1.393 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate.

Intervalul ratelor de incidenţă între ţările UE a variat de la mai puţin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România şi Bulgaria la peste 2.000 la 100.000 de persoane angajate în Spania, Portugalia şi Franţa.

Cea mai mare rată de incidenţă dintre ţările UE a fost înregistrată în Franţa, cu 3,60 accidente mortale la 100.000 de persoane angajate.

„Cu toate acestea, Franţa are un sistem specific de notificare şi recunoaştere a accidentelor de muncă, centrat pe raportarea evenimentelor legate de muncă. Acest sistem nu face de obicei diferenţierea între accidentele a căror cauză principală este munca şi accidentele produse la locul de muncă. Ultimele cazuri ar trebui excluse numai dacă se exclud alte elemente cauzale legate de muncă. Acest lucru ar putea duce la un număr mai mare de accidente de muncă raportate în Franţa în comparaţie cu alte ţări, inclusiv cele cu sisteme similare de notificare a accidentelor”, arată Eurostat.

Specialiştii menţionează că „ratele de incidenţă deosebit de scăzute pentru accidentele nefatale pot reflecta subraportarea, de exemplu, legată de sisteme de raportare slab stabilite, stimulente financiare insuficiente pentru victime de a raporta astfel de accidente sau prevederi legale neobligatorii pentru angajatori. În acelaşi mod, sistemele de raportare/recunoaştere bine stabilite pot explica adesea ratele ridicate de incidenţă în unele ţări” arată Eurostat.

Deşi fenomenul ratelor scăzute de incidenţă nefatală poate fi considerat parţial ca reflectând subraportarea, situaţia ratelor de incidenţă ale accidentelor mortale este diferită, deoarece este mult mai dificil să se evite raportarea unui accident mortal.

Analiză pe activităţi

În cadrul UE, sectoarele construcţiilor, transportului şi depozitării, industriei prelucrătoare şi agriculturii, silviculturii şi pescuitului au reprezentat împreună 66,8% din totalul accidentelor mortale de muncă în 2023.

Aproape un sfert (24,0%) din totalul accidentelor mortale de muncă din UE au avut loc în sectorul construcţiilor, în timp ce transportul şi depozitarea (16,4%) au avut următoarea cea mai mare pondere. Industria prelucrătoare (13,4%) şi agricultura, silvicultura şi pescuitul (12,9%) au fost singurele alte secţiuni NACE pentru care s-au înregistrat ponderi de două cifre din numărul total de accidente mortale.

Accidentele nemortale au fost relativ frecvente în 2023 în sectorul prelucrător din UE (18,5% din total), construcţii (12,9%), comerţ distributiv (12,2%) şi activităţi din domeniul sănătăţii umane şi asistenţei sociale (12,1%). Acestea 4 au fost singurele secţiuni NACE pentru care s-au înregistrat ponderi de două cifre din numărul total de accidente nemortale.

Analiza în funcţie de tipul de leziune

În UE, în 2023 au existat 3 tipuri de leziuni deosebit de frecvente, şi anume răni şi leziuni superficiale (29,2% din total), entorse şi luxaţii (26,8%) şi comoţii cerebrale şi leziuni interne (20,2%).

Acestea au fost urmate de un alt tip relativ frecvent, fracturile osoase (11,6%).

Niciunul dintre celelalte tipuri de leziuni nu a reprezentat o pondere de două cifre din numărul total de accidente din UE, următoarea cea mai mare pondere fiind reprezentată de şocuri (3,9%).