A crescut și numărul celor care sună la Poliție, exasperați de gălăgia făcută de vecinii lor. În București, oamenii legii au fost nevoiți să folosească spray lacrimogen, după ce petrecăreții din fața unui bloc au devenit agresivi.

Scandalul a izbucnit în fața unui bloc din sectorul 4 al Capitalei, unde mai multe persoane chefuiau de zor. Deranjați de zgomot, vecinii au anunțat poliția. Opt petrecăreți au fost amendați cu 5.200 de lei, dar tot nu s-au potolit. Chemați pentru a doua oară, polițiștii au decis să le ia boxa, moment în care unii dintre participanți au devenit agresivi.

Și într-o localitate din Dolj, un tânăr a ajuns în arest după ce a lovit în față un agent care îi ceruse să nu mai deranjeze toată strada cu muzica lui.

Rețelele de socializare mustesc de plângerile oamenilor.

„Vecinul de pe diagonală de la etajul 1 dă aproape zilnic muzica exagerat de tare, mă refer că tremură apartamentul”, a scris o persoană.

„Manele date la maximum cu geamurile deschise. Ne-am mutat în alt bloc, și aici distracție.”, a scris un alt utilizator.

Curând, acest comportament ar putea fi sancționat mult mai dur după ce o lege în acest sens a primit aviz favorabil din partea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților.

Corespondent PROTV: „În acest moment, cei care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, lucrări de construcții sau în alte moduri sunt sancționați cu amenzi de la 200 la 1.000 de lei. În cazul în care fapta se repetă, acestea pot ajunge până la 3.000 de lei. Dacă legea va intra în vigoare, sumele ar putea fi de două ori mai mari.”

Cosmin Poteraș, inițiatorul legii, fost senator: „Inițial mărturisesc că mă gândeam să fie chiar mai mare mărirea. Mi-au fost aduse la cunoștință cazuri extreme, disperate. O lege ale căror sancțiuni nu sunt semnificative nu produce niciun efect în societate.”

Doar anul trecut au fost date peste 450.000 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și a ordinii și liniștii publice, în creștere cu 50% față de 2024.