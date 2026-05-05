„Acesta este Scudetto-ul lui Chivu și al echipei.” Acesta a fost verdictul lui Beppe Marotta pe DAZN după ce Nerazzurri au câștigat al 21-lea titlu, scrie Corriere dello Sport.

Iar 21 este numărul de pe cravata lui Marotta, care sărbătorește al zecelea Scudetto personal, primul în calitate de președinte: „Este important, nu poate fi șters. Un vis devenit realitate. Nu mi-aș fi imaginat niciodată asta. Mulțumirile mele se îndreaptă în primul rând către președinții care m-au precedat, care au fost mult mai merituoși decât mine, surse de inspirație. Ernesto Pellegrini, Moratti, Facchetti, Fraizzoli, Steven Zhang. Dar nu numai atât: și către acești fani minunați, care au fost magnifici, către conducerea clubului care ne-a permis să lucrăm în liniște.”

„Are calități extraordinare: poate și trebuie să rămână la Inter mulți ani.”, a spus Marotta.

Marotta a amintit apoi cum s-a luat decizia de a-l numi pe Chivu antrenor în această vară: „Decizia privindu-l pe Inzaghi a fost luată luni, iar marți ne hotărâsem deja să ne concentrăm asupra lui Chivu. Am făcut acest lucru pe baza unei valori importante pentru antrenori: curajul. Chivu avea un CV de succes, tripla, dar și faptul că fusese căpitan la Ajax la 21 de ani, câștigase cu echipa Primavera a lui Inter și, de asemenea, perioada petrecută la Parma. Toate aceste calități ne-au determinat să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Singurul lucru care i-ar fi putut lipsi era experiența, iar noi l-am susținut în acest punct slab.”

Marotta a răspuns la o întrebare referitoare la începutul dificil de sezon și la posibilitatea demiterii lui Chivu în acea perioadă: „După acea perioadă nefastă, cu înfrângerile împotriva lui Udinese și Juventus, ne-am dat seama că echipa era unită, iar antrenorul era liderul ei. În cariera mea, nu am demis niciodată un antrenor în timpul sezonului. Antrenorul trebuie susținut. În cultura noastră, antrenorul nu plătește, și nici măcar nu existau condițiile pentru o schimbare. Cunoșteam valoarea lui Chivu și a echipei.”

Marotta: „Viitorul? Un mix de tineri italieni și străini cu experiență. Este important să găsim combinația potrivită.”

Inter are idei clare despre viitor. Marotta însuși a confirmat acest lucru: „Discutăm foarte des despre viitor. Antrenorul, Ausilio, Baccin și cu mine ne întâlnim în fiecare zi. Acum nu este momentul și nu este corect să o fac, dar avem idei foarte clare despre cum să procedăm . După întâlnire, proprietarii vor dicta liniile directoare financiare.”

În special, președintele Inter a dezvăluit ideea clubului: „Grupul s-a consolidat de-a lungul anilor și asta este important, la fel ca și faptul de a avea un nucleu dur de italieni. Vrem să încercăm să aducem cei mai buni tineri talentați italieni. Bastoni este o certitudine, plus că există mulți jucători buni în Serie A care ar putea fi potriviți pentru noi. Gymnasium? Nu este al nostru, dar este un jucător cu un viitor strălucit. Dar nu numai atât: ne uităm la câțiva străini cu o anumită experiență. Pentru a câștiga, este important să ai combinația potrivită de jucători tineri și jucători cu multă experiență, care au calitatea de a aduce o cultură a victoriei.”