Săptămâna 13 – 20 iulie

În prima săptămână, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării valorile termice se vor menține, în general, în jurul mediilor specifice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal în zonele montane și local în sudul și sud-estul țării, iar în celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite.

Săptămâna 20 – 27 iulie

În intervalul 20 – 27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări. Temperaturile medii vor fi sub cele normale pentru această perioadă, cu un deficit termic mai accentuat în regiunile din sud-est.

Tot în sud-est sunt așteptate cantități de precipitații peste mediile climatologice, în timp ce în restul teritoriului regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

Săptămâna 27 iulie – 3 august

Pentru a treia săptămână, valorile termice vor reveni ușor peste normal în jumătatea de vest a țării, în special în regiunile vestice, în timp ce în celelalte zone se vor menține în jurul mediilor climatologice.

În același interval, precipitațiile vor avea o tendință de deficit în cea mai mare parte a țării, mai ales în zonele montane.

Săptămâna 3 – 10 august

În ultima săptămână a prognozei, temperaturile vor fi din nou ușor peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu valori mai ridicate în vestul țării.

Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de cele normale la nivelul întregului teritoriu.