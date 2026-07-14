Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate, dar crede că nu ar rezolva criza politică. „Vom fi cam tot în această situație”

În aceste condiții, scad șansele să avem un nou cabinet la Palatul Victoria până la sfârșitul lunii iulie. Și fondurile europene ar putea fi puse în pericol. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul său este în opoziție și nu este dator să voteze proiectele pentru PNRR. Șeful statului speră ca formațiunile să dea, totuși, dovadă de flexibilitate.

După aproape două ore de discuții, președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian nu au ajuns la un acord.

S-au discutat mai multe scenarii.

Liderul UDMR a propus o succesiune de guverne până la următoarele alegeri parlamentare: mai întâi un așa-numit guvern de armistițiu, adică refacerea coaliției, pentru câteva luni, apoi guverne minoritare - PSD și polul de dreapta, în orice ordine - și, în final, spre 2028, un guvern tehnocrat.

Potrivit unor surse de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar fi de acord cu aceste variante, atâta vreme cât se conturează o majoritate pro-occidentală, fără să fie necesare voturile AUR.

Nicușor Dan, președintele României: „Blocajul nu e la numele primului ministru, blocajul e la componența guvernului, pentru că sunt partide care spun... nu vrem să votăm dacă nu suntem acolo și sunt alte partide care spun... nu vrem să votăm dacă alții sunt acolo. Și aici este un blocaj logic care necesită o flexibilizare a poziției”.

În schimb, PSD vine cu noi condiții în relația cu Guvernul Bolojan.

Reporter: „Condiționați votul în Parlament pentru acele legi care țin de jaloanele PNRR și SAFE de demisia premierului interimar Ilie Bolojan?”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „N-am condiționat la Cotroceni acest lucru, dar mi se pare un gest de bună credință, atâta timp cât avem un președinte PNL demis. Să nu uite că PSD este în opoziție, nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de Guvern”.

Nicușor Dan: „Este o formă a domnului Grindeanu de a spune că unu: nu face parte din guvernul ăsta și doi: că vrea să negocieze pe aceste pachete de legi. Eu sunt optimist că, în urma discuțiilor și a negocierilor, care sunt esența politicii, o să ajungem să trecem pachetul PNRR”.

Cei din PNL și USR propun guverne minoritare succesive, cu ei la guvernare pentru început.

Ionel Bogdan (PNL): „Au realizat toți liderii, inclusiv președintele, că o refacere a coaliției nu mai poate avea loc. PSD și-a asumat, inclusiv pe legea salarizării, un acord politic, astfel încât să nu pierdem banii din PNRR. Dar iată că astăzi vin cu condiționări legate de oameni, de funcții, adică fix ceea ce îi interesează pe ei cel mai mult”.

Președintele crede, însă, că propunerile de premier făcute deja - Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan - nu au șanse să adune voturile pentru învestire. În schimb, PNL și USR cred că ar trebui luat în calcul și scenariul alegerilor anticipate.

Nicușor Dan: „Nu exclud, nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în această situație, plus încă trei-patru luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună”.

România va pierde cinci miliarde de euro din PNRR dacă nu va adopta cele mai importante șase proiecte legislative.