Administratorii drumului spun că au pregătit și utilajele în cazul în care va fi nevoie să intervină pe Transfăgărășan.

România este lovită de un val polar. Primul viscol la munte a adus zăpadă și temperaturi de -5 grade, în timp ce în restul țării s-au aprins deja sobele.

La Vârful Omu, iarna s-a instalat deja în toată regula. Vântul suflă cu putere, ceața este extrem de densă, iar pe cabane și stânci s-a depus un strat gros de chiciură, la o temperatură de minus 5 grade Celsius. Vremea rea a scos la iveală și imagini spectaculoase: un cârd de capre negre, surprins de viscol, s-a adăpostit chiar în jurul cabanei și al stației meteo.

Peisajul s-a schimbat radical peste noapte și în Munții Făgăraș. Pe Valea Podragului și la Bâlea Lac a nins aproape neîntrerupt de la primele ore ale dimineții, după o noapte în care termometrele au înghețat la minus 2 grade. Pe parcursul zilei, maximele abia dacă vor atinge 3 grade.

Turiștii au fost surprinși de frig

Tânăr: „Pot să zic că a fost o mare surpriză, chiar acum vin de la Constanța. Unde era soare, 25 de grade. După cum mă vedeți în pantaloni scurți și un pic de hanorac.”

Bărbat: „Am consultat ChatGPT despre vreme, am venit pregătit cu haine călduroase și peisajul e uimitor.”

Frigul tăios s-a resimțit în toată țara. În localitatea Dorolea, județul Bistrița-Năsăud, marți dimineață, temperaturile au scăzut până la 4 grade Celsius. Încă din zori, oamenii s-au grăbit să facă focul în sobe. Și-au făcut din timp provizii de lemn, chiar dacă nu se așteptau la temperaturi atât de scăzute încă din luna septembrie.

Femeie: „După căldurile care au fost, marți dimineață a fost foarte rece.”

La Brașov, oamenii au trecut la garderoba de iarnă pentru că, de dimineață, termometrele arătau 8 grade Celsius.

Meteorologii au emis o informare de răcire accentuată în toată țara, valabilă până joi.