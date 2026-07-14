Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Scandalul ar fi început seara, în casa bărbatului din localitatea Tarna Mare. Tânăra de 20 de ani ar fi vrut să pună capăt relației. Când a auzit acest lucru, orbit de furie, individul a sărit la atac. A lovit-o de mai multe ori cu un cuțit în zona toracelui și a feței, sub privirile îngrozite ale copiilor.

Monica Sobius, primar Tarna Mare: „Probabil avea un comportament agresiv și consuma alcool, pentru că mama, practic, amenințarea asta a fost: "te părăsesc dacă mai consumi alcool".

Fratele victimei a fost cel care a sunat la 112. Femeia a fost transportată la spital, unde medicii încearcă să-i salveze viața.

Corina Cojan, purtător de cuvânt, Parchet Satu Mare: „Victima a suferit leziuni care necesită pentru vindecare 20–25 de zile de îngrijiri medicale”

Cei doi copii, de 5, respectiv 6 ani, au ajuns în grija autorităților.

Andreea Leș, asistentă socială: „Până astăzi au fost la Centrul Andrei și, de astăzi, au ajuns copiii la un asistent maternal, la Tășnad.”

Individul a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru tentativă de omor.