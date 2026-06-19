Emmanuel Macron și Friedrich Merz au criticat dur UE pentru că a inițiat un dialog cu Vladimir Putin, ceea ce a pus liderii celor două cele mai mari țări ale Europei pe o traiectorie de coliziune cu o mare parte din restul blocului.

În cadrul unui summit nocturn conflictualt de la Bruxelles – primul din 2010 fără prezența fostului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale contrare – președintele francez și cancelarul german au respins eforturile președintelui Consiliului European, António Costa, care acționează în numele tuturor celor 27 de guverne, de a stabili un dialog cu Kremlinul, spun cinci diplomați și oficiali ai UE informați cu privire la discuțiile purtate în spatele ușilor închise. Este semnificativ faptul că alți lideri au luat partea lui Costa arată publicația POLITICO.

Conflictele scot la iveală tensiunile latente din inima UE cu privire la abordarea față de Rusia și despre cine ar trebui să vorbească în numele Europei.

Liderii unor țări dintre cele mai ferm anti-ruse, precum și ai Danemarcei și Olandei, s-au raliat în spatele lui Macron și Merz, unii dintre ei manifestând o furie fără precedent față de Costa, au declarat trei oficiali.

„Uniunea Europeană nu poate prelua rolul de mediator în aceste negocieri”, a declarat pentru POLITICO prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal. „Sugestiile conform cărora ar fi necesare canale alternative sau căi diplomatice pe ușa din spate sunt greșite… Istoria ne oferă un avertisment clar cu privire la încercările de a urmări cadre alternative de negociere cu dictatorii.”

UE discută de luni de zile despre ce fel de comunicare, dacă este cazul, ar trebui să aibă cu Putin și, dacă da, cine ar trebui să o conducă. Urgența a crescut de când președintele SUA, Donald Trump, a încheiat acordul provizoriu de pace cu Iranul și a semnalat, la summitul G7 din Franța de la începutul acestei săptămâni, că atenția sa se îndreaptă din nou spre Ucraina.

Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a contactat de două ori oficialii de la Moscova în ultimele săptămâni, au declarat cinci oficiali. În contextul în care eforturile conduse de SUA de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei par să fi ajuns într-un impas, capitalele europene sunt divizate cu privire la măsura în care ar trebui să acorde prioritate diplomației în detrimentul sprijinului acordat Ucrainei pentru a câștiga pe câmpul de luptă.

„Un număr imens” de țări se opun Franței, Germaniei și Marii Britanii

Discuția de joi seara privind Rusia și Ucraina – desfășurată fără consilieri și chiar fără telefoane mobile, din cauza caracterului sensibil al subiectului, și care a durat cu două ore mai mult decât era programat – a scos la iveală apariția a două tabere principale.

Poziția lui Macron și a lui Merz este că nu este momentul potrivit pentru a discuta cu Putin, iar când va veni acel moment, „E3” – format din Franța, Germania și Marea Britanie – ar trebui să preia inițiativa.

„Cred că președintele [francez] a lămurit lucrurile și le-a pus în ordinea corectă”, a declarat un oficial al guvernului francez, sugerând că Macron și-a expus punctul de vedere în fața lui Costa în timpul summitului.

Alți lideri — „un număr imens”, potrivit unui oficial dintr-o țară a UE — au adoptat o poziție opusă, afirmând că acesta este rolul UE, susținându-l pe Costa.

„Prima întrebare este dacă Putin dorește să negocieze. Până atunci… nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană”, a declarat prim-ministrul belgian Bart De Wever pentru POLITICO la ieșirea din discuții. „Dacă el [Putin] dă dovadă de disponibilitate de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum ar trebui să procedăm.”

Toți oficialii și diplomații consultați de jurnaliști au dat detalii sub protecția anonimatului despre discuțiile purtate în spatele ușilor închise.

E3, E5 sau UE?

Summitul de joi seara a scos la iveală mai multe linii de fractură: Pe lângă diviziunea dintre Costa și E3, Italia și Polonia (care formează un „E5” informal) s-au arătat frustrate de excluderea lor din discuțiile inițiale dintre E3 și președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea summitului, au afirmat doi dintre oficiali. Alți oficiali ai UE s-au întrebat de ce Consiliul European ar trebui să preia inițiativa în numele blocului, în locul Comisiei Europene sau al Serviciului de Acțiune Externă, brațul de politică externă al UE.

Mesajul lui Merz către colegii săi lideri a fost că, deși Costa reprezenta UE, acesta nu ar trebui să acționeze în calitate de mediator, potrivit unui diplomat dintr-o țară europeană importantă, informat cu privire la discuție. Deși Merz a dorit să evite un conflict deschis cu Costa la masa summitului, i-a transmis clar acest lucru „prin alte mijloace”, potrivit diplomatului.

Costa s-a comportat „extrem de neprofesionist”, a afirmat diplomatul, deoarece a ascuns amploarea contactelor sale cu Rusia, care a ieșit la iveală abia miercuri, prin intermediul relatărilor din presă.

Unele țări erau „furioase” din cauza inițiativelor de apropiere de Rusia, potrivit unui diplomat european implicat în această chestiune. Mai mulți lideri au aflat despre convorbiri abia după ce acestea au apărut în presă și s-au arătat indignați, au declarat alți trei diplomați.

Echipa lui Costa a afirmat că contactele „aveau ca unic obiectiv stabilirea unui canal de comunicare pentru a dispune, la momentul potrivit, de un canal diplomatic cu Rusia în vederea apărării intereselor UE”, adăugând că acestea au fost „scurte” și fără conținut substanțial.

Cabinetul lui Costa a informat Germania, Franța și Regatul Unit, precum și Comisia, înainte ca apelurile să aibă loc, a spus unul dintre diplomați. Trei alți diplomați au afirmat însă că Berlinul nu fusese avertizat.

Trebuie stabilit un format clar

Pentru ca negocierile cu Moscova să dea roade, „avem nevoie de un sistem de mandatare și de informare ulterioară”, a declarat un alt diplomat al UE.

Portughezul Lourtie, care are la Bruxelles reputația de negociator, s-a adresat miercuri ambasadorilor celor 27 de guverne ale UE, când au devenit publice știrile despre convorbiri, relatate inițial de Bloomberg. Deși s-a plâns că acestea au fost divulgate presei, el le-a justificat spunând că au urmat unei solicitări directe a lui Zelenski ca Europa să se implice în negocierile de pace, potrivit unui alt diplomat al UE care are cunoștințe despre întâlnire.

„Avem nevoie de un format capabil să ia măsuri”, a declarat un înalt oficial german, adăugând că un astfel de format și-ar dobândi „legitimitatea” prin „implicarea celorlalți parteneri europeni cât mai strâns și cu cât mai multă încredere posibil”, precum și prin coordonarea strânsă cu Kievul și Washingtonul.

Polonia și Italia au insistat, de asemenea, să joace un rol în cadrul discuțiilor. Merz îi va primi miercuri la Berlin pe Macron și pe prim-miniștrii Regatului Unit, Poloniei și Italiei, discuții care, potrivit diplomaților, vor include probabil și chestiunea dialogului cu Rusia.