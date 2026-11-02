Duminică a fost a zecea zi consecutivă fără raze de soare, cel puțin în Capitală. La munte, la peste 1.600 de metri altitudine, a nins necontenit. În stațiunea Rânca, din județul Gorj, au fost deszăpezite șoselele. Șoferii sunt preveniți să nu pornească la drum fără mașini echipate de iarnă.

Transalpina a fost închisă definitiv între Rânca și Obârșia Lotrului, drumarii au intervenit pentru a curăța zăpada de pe porțiunea rămasă deschisă. Turiștii care ar fi vrut să se aventureze mai departe s-au oprit la barieră.

Turist: „Am văzut că e zăpadă, am zis hai să mergem încolo”.

Reporter: „Știați că Transalpina s-a închis?”

Turist: „Da, dar am zis să vedem până unde”.

Turistă: „Văzusem că o să ningă, dar parcă e cam măricică zăpada”.

Reporter: „Nu credeați?”

Turistă: „Nu credeam că e așa mare”.

A nins și pe Transbucegi și s-a circulat în condiții de iarnă pe drumul județean care leagă Sinaia de Peștera Ialomiței. Deși nu a fost închis decât temporar, și Transfăgărășanul e acoperit de zăpadă.

La Vârful Omu e iarnă de mai bine de o săptămână, iar vremea nu dă semne de îmbunătățire. În aceste condiții, salvamontiștii din Prahova avertizează că toate traseele de drumeție din Bucegi sunt închise și îi sfătuiesc pe turiști să nu se aventureze pe munte.

Zile fără soare în Capitală

În Capitală, soarele se ascunde de zece zile, iar ploile se vor opri abia peste câteva zile, spun meteorologii.

Mihai Huștiu, meteorolog: „Vom fi afectați de un ciclon ce se generează în bazinul central al Mării Mediterane. Abia joia viitoare se arată soarele și în Capitală”.

Cercetătorii confirmă că există o legătură directă între condițiile meteorologice și felul în care ne simțim.

Un amplu studiu publicat anul acesta a analizat peste 400.000 de observații, colectate pe parcursul a 27 de ani, în Marea Britanie, acolo unde plouă, în medie, în aproape 160 de zile pe an. Iar răspunsurile oamenilor au fost apoi corelate cu datele înregistrate de 32 de stații meteorologice.

Rezultatele au arătat că în perioadele cu mai mult soare, oamenii aveau cu 10,5% mai multe șanse să fie optimiști în privința situației lor financiare. Totodată, probabilitatea de a raporta o stare de tristețe ridicată era cu aproximativ 5,4% mai mică. Schimbări s-au văzut și în felul în care răspundeau legat de sănătate ori satisfacția față de viața pe care o au. (+6,5%, +4,4% – apar cifre.)

În București și în sudul țării, în toamna anului 2014, soarele nu și-a arătat fața timp de 30 de zile consecutive.