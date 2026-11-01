În rest se arată, trecător, soarele, iar maximele pornesc de la 8...9 grade în estul Transilvaniei și ajung la 16...17 grade în nord-vestul țării.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi mohorâtă, cu înnorări și câteva ploi în unele zone. Amiaza aduce temperaturi similare cu cele de sâmbătă, în jur de 15 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit de nori. Pe-aici ploile apar mai ales la munte, iar la altitudini mari acestea se transformă în lapoviță și ninsoare. Tot pe-acolo se pornește vântul, iar maximele se opresc pe la 15 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme mai bună. Se arată, trecător, soarele, iar condițiile de precipitații sunt foarte reduse. La fel ca în ziua trecută, la amiază vor fi în jur de 13 grade.

Vremea în Transilvania

Atmosferă schimbătoare avem și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Înnorări, perioade însorite și un vânt mai insistent la altitudini mari. Se mai încălzește puțin, iar temperaturile urcă până la 17 grade la Satu Mare.

Și în vestul țării vedem puțin soarele printre nori. Ploile apar mai ales în zona Banatului și la munte și vor fi mai abundente în sudul regiunii. Și pe-aici se face puțin mai cald, iar în Crișana se ating 16 grade.

În Transilvania avem înnorări destul de persistente. O să plouă, iar pe crestele Meridionalilor o să ningă și se va depune strat de zăpadă. Tot acolo se întețește vântul, care va viscoli ninsoarea cu rafale de 80 de km/h. În unele zone apare puțin soarele, iar maximele ajung la 14 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează o zi tare neplăcută, cu precipitații abundente. În zonele mai joase ploile pot aduce peste 20 de litri de apă pe metru pătrat, însă în regiunile deluroase și montane ale județului Gorj cantitățile de apă pot trece de 40 de litri pe metru pătrat. Pe creste ninge consistent, vântul bate tare, iar maximele se opresc la 12 grade.

O să plouă și în sudul țării, dar nu cu aceeași intensitate ca în Oltenia. La altitudini mari vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă continuă să crească. Vântul agită atmosfera cu viteze de 60 de km/h, iar pe crestele montane va fi viscol. În Lunca Dunării se vor înregistra 14 grade.

Vremea în București

În București atmosfera se menține închisă și astăzi, dar ploile apar mai ales la apropierea serii și peste noapte. Vântul se întețește treptat, iar pe la amiază se ating vreo 13 grade.

Începem săptămâna cu vreme neplăcută. Ploile pot aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat, vântul rămâne insistent și se face mai rece. Maxima se oprește pe la 10 grade, însă din cauza vântului vom resimți valori mai scăzute de atât.

Nici marți nu vedem soarele, însă temperatura mai câștigă un grad. Continuă să plouă, iar vântul continuă să agite atmosfera cu viteze de 55 de km/h.

Înnorările persistă și miercuri. Mai vin câțiva stropi de ploaie, iar vântul mai are unele intensificări. La amiază se ating tot 11 grade.

Vremea la munte

La munte astăzi plouă în masivele sudice, pe unde se strâng cantități mari de apă. Pe crestele Meridionalilor ninge și se depun vreo 15 centimetri de zăpadă. Tot pe-acolo vântul se întețește și se transformă în viscol. În rest se arată, trecător, soarele, iar temperaturile cresc ușor.

Luni se înnorează din nou și apar precipitații pe arii extinse, mai consistente în masivele sudice. Vântul bate tare la altitudini mari.

Marți, în Munții Apuseni se împrăștie norii, dar în rest cerul rămâne acoperit și continuă să plouă. La peste 2000 de metri, trecător, o să mai fie lapoviță și ninsoare, vântul rămâne insistent, iar în Carpații Orientali se răcește.

Miercuri temperaturile scad în toată zona montană. În masivele sudice înnorările persistă și mai vin câteva precipitații slabe. În rest vedem puțin soarele printre nori.