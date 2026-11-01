Patru zile de avertizări de ploi însemnate, frig și ninsori. Care sunt cele mai afectate zone ale țării | HARTĂ

România intră sub un val de vreme rea începând de duminică, 1 noiembrie. Meteorologii au emis avertizări de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini mari, valabile până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00.
Cele mai afectate zone vor fi Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 30-50 l/mp. În vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei, precipitațiile vor fi mai abundente, cu acumulări de 50-70 l/mp.
În aceste regiuni, este în vigoare un cod portocaliu de precipitații importante cantitativ, valabil între 1 noiembrie, ora 10:00, și 2 noiembrie, ora 10:00. La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 20-40 de centimetri.
Totodată, un cod galben de ploi însemnate cantitativ vizează județele Dolj și Olt, zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și sudul județului Hunedoara. Avertizarea este valabilă în același interval, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 l/mp și, izolat, vor depăși 50 l/mp.
Vântul va atinge viteze de până la 70 km/h
Începând de luni, 2 noiembrie, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. Meteorologii au emis un cod galben valabil până marți, 3 noiembrie, la ora 10:00, interval în care rafalele vor atinge 50-70 km/h.
Un alt cod galben de ploi va fi în vigoare în județele Călărași, Ialomița și Constanța, între 2 noiembrie, ora 10:00, și 3 noiembrie, ora 10:00. În aceste zone se vor acumula 25-35 l/mp și, izolat, peste 40 l/mp.
La munte, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali. Stratul de zăpadă va ajunge la 10-30 de centimetri, iar rafalele de vânt de pe creste vor atinge 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.
Bucureștiul va avea parte de trei zile de ploaie și frig
În Capitală, vremea va fi închisă și ploioasă pe parcursul următoarelor zile. Duminică, 1 noiembrie, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12 grade, iar minima va coborî la 8-9 grade. Cantitățile de apă vor fi de 5-10 l/mp, iar vântul va avea rafale de 40-45 km/h.
Luni, 2 noiembrie, vremea va deveni mai rece, cu o maximă de 9-10 grade și o minimă de 6-7 grade. Ploile vor continua, cu acumulări de 15-20 l/mp, iar rafalele de vânt vor atinge 50-60 km/h.
Marți, 3 noiembrie, cerul va rămâne închis, iar precipitațiile vor continua. Temperaturile vor fi cuprinse între 6-7 grade, minima, și aproximativ 10 grade, maxima. Cantitățile de apă vor ajunge din nou la 15-20 l/mp, iar vântul va sufla cu rafale de 50-60 km/h.
Miercuri, 4 noiembrie, până la ora 20:00, cerul va fi noros și va ploua slab, temporar. Cantitățile de apă vor fi de 1-4 l/mp, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade.
Vremea azi, 1 noiembrie 2026. Temperaturi scăzute, ploi și viscol
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: