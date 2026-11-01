Cinci cutremure într-o singură noapte în România. Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Cinci cutremure într-o singură noapte în România. Unde s-au produs și ce magnitudine au avut

Patru zile de avertizări de ploi însemnate, frig și ninsori. Care sunt cele mai afectate zone ale țării | HARTĂ

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Ploaie furtuna uk
Shutterstock

România intră sub un val de vreme rea începând de duminică, 1 noiembrie. Meteorologii au emis avertizări de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini mari, valabile până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00.

autor
Sabrina Saghin

Cele mai afectate zone vor fi Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 30-50 l/mp. În vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei, precipitațiile vor fi mai abundente, cu acumulări de 50-70 l/mp.

În aceste regiuni, este în vigoare un cod portocaliu de precipitații importante cantitativ, valabil între 1 noiembrie, ora 10:00, și 2 noiembrie, ora 10:00. La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 20-40 de centimetri.

Totodată, un cod galben de ploi însemnate cantitativ vizează județele Dolj și Olt, zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și sudul județului Hunedoara. Avertizarea este valabilă în același interval, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 l/mp și, izolat, vor depăși 50 l/mp.

Vântul va atinge viteze de până la 70 km/h

Începând de luni, 2 noiembrie, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. Meteorologii au emis un cod galben valabil până marți, 3 noiembrie, la ora 10:00, interval în care rafalele vor atinge 50-70 km/h.

Un alt cod galben de ploi va fi în vigoare în județele Călărași, Ialomița și Constanța, între 2 noiembrie, ora 10:00, și 3 noiembrie, ora 10:00. În aceste zone se vor acumula 25-35 l/mp și, izolat, peste 40 l/mp.

La munte, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali. Stratul de zăpadă va ajunge la 10-30 de centimetri, iar rafalele de vânt de pe creste vor atinge 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.

Bucureștiul va avea parte de trei zile de ploaie și frig

În Capitală, vremea va fi închisă și ploioasă pe parcursul următoarelor zile. Duminică, 1 noiembrie, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12 grade, iar minima va coborî la 8-9 grade. Cantitățile de apă vor fi de 5-10 l/mp, iar vântul va avea rafale de 40-45 km/h.

Luni, 2 noiembrie, vremea va deveni mai rece, cu o maximă de 9-10 grade și o minimă de 6-7 grade. Ploile vor continua, cu acumulări de 15-20 l/mp, iar rafalele de vânt vor atinge 50-60 km/h.

Marți, 3 noiembrie, cerul va rămâne închis, iar precipitațiile vor continua. Temperaturile vor fi cuprinse între 6-7 grade, minima, și aproximativ 10 grade, maxima. Cantitățile de apă vor ajunge din nou la 15-20 l/mp, iar vântul va sufla cu rafale de 50-60 km/h.

Miercuri, 4 noiembrie, până la ora 20:00, cerul va fi noros și va ploua slab, temporar. Cantitățile de apă vor fi de 1-4 l/mp, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade.

Vremea azi, 1 noiembrie 2026. Temperaturi scăzute, ploi și viscol

Sursa: ANM

Etichete: ninsori, frig, ploi,

Articol recomandat de sport.ro
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Citește și...
interviu de angajare
Stiri Diverse
De ce nu este bine să vorbești de rău despre fostul șef la un interviu de angajare
La un interviu de angajare, fiecare cuvânt contează. Una dintre greșelile cele mai frecvente, și cele mai costisitoare, este să vorbești de rău despre fostul șef sau despre locul de muncă anterior. 
Proteste franta gettyimages 2302902053
Stiri externe
Un nou weekend de haos în vestul Europei. Străzile din Franța și Germania, scena unor proteste violente. „Sistemul este defect”
Încă un weekend cu proteste violente în vestul Europei. În Franța și în Germania, manifestațiile au degenerat în violențe, cu atacuri asupra poliției, magazine devastate și zeci de arestări.
Heidi klum getty 20
Stiri Virale
Heidi Klum a surprins din nou de Halloween. Momentul și costumul duse la un alt nivel | GALERIE FOTO
Nu ar fi Halloween fără Heidi Klum, vedeta dezvăluind încă un costum uluitor la petrecerea sa emblematică de sâmbătă seara. 
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Liverpool - Arsenal, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 18:30! Regal în Premier League: „cormoranii” sunt pe val
Sport

Liverpool - Arsenal, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 18:30! Regal în Premier League: „cormoranii” sunt pe val

Detaliul neștiut din spatele rupturii dintre Cordea și CFR Cluj: „Nu poți să accepți atât de ușor”
Sport

Detaliul neștiut din spatele rupturii dintre Cordea și CFR Cluj: „Nu poți să accepți atât de ușor”