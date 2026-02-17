În transportul feroviar, sunt pregătite pentru intervenţie 33 de pluguri (15 hidraulice şi 18 simple), potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).

Ministrul de resort, Ciprian Şerban, a avut, marţi, discuţii cu responsabilii fiecărui mod de transport - rutier, feroviar, aerian şi naval - în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare.

Autorităţile verifică pregătirea utilajelor și personalului

„În cadrul discuţiilor, au fost prezentate informări detaliate privind stadiul pregătirilor pentru intervenţiile de deszăpezire şi pentru asigurarea continuităţii traficului şi siguranţei circulaţiei pe toate reţelele de transport aflate în administrarea sau coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Responsabilii din cadrul unităţilor au prezentat situaţia utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante, a personalului mobilizat şi stadiului pregătirilor pentru intervenţie rapidă. De asemenea, au fost analizate măsurile de coordonare şi mecanismele de comunicare operativă, astfel încât eventualele probleme să fie gestionate eficient şi în timp util", se arată în comunicat.

Reprezentanţii companiei de drumuri au anunţat că, în zonele afectate de codurile meteorologice, sunt mobilizate 1.571 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi, care vor acţiona pentru a menţine drumurile deschise circulaţiei, în condiţii de siguranţă. În funcţie de evoluţia situaţiei din teren, numărul de utilaje şi personalul pot fi suplimentate prin sprijin din partea direcţiilor regionale învecinate.

Materialele antiderapante sunt pregătite pentru intervenţii

Pentru activităţile de deszăpezire sunt pregătite 76.404 tone de sare şi 785 de tone de clorură de calciu care vor fi utilizate în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice şi de necesităţile operative.

Totodată, a fost subliniat faptul că decizia privind închiderea circulaţiei pe anumite sectoare de drum se ia exclusiv în colaborare cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere şi doar în situaţiile în care siguranţa participanţilor la trafic este pusă în pericol. Reluarea circulaţiei şi a acţiunilor de deszăpezire se va face imediat ce condiţiile meteorologice vor permite acest lucru.

În cazul transportului feroviar, sunt pregătite pentru intervenţie 33 de pluguri (15 hidraulice şi 18 simple), care vor acţiona în funcţie de razele de responsabilitate stabilite de Comandamentul Operaţional şi de situaţia existentă la nivelul fiecărei sucursale regionale.

CFR Infrastructură mobilizează angajaţi și echipamente

Pentru remedierea rapidă a deranjamentelor pe liniile de cale ferată sunt disponibile 127 de mijloace de intervenţie, iar pentru intervenţii la linia de contact sunt pregătite 77 de drezine pantograf.

De asemenea, Sectorul Exploatare, aparţinând CFR Infrastructură, a mobilizat 781 de angajaţi cu posibilitatea suplimentării efectivelor în situaţii de extremă urgenţă. La nivelul reţelei, există rezerve suficiente de sare şi combustibil, care asigură desfăşurarea intervenţiilor în condiţii optime pe întreaga durată a fenomenelor meteorologice.

În cazul celor 17 aeroporturi din România, sunt pregătite să intervină 161 de utilaje pentru deszăpezire, dar există şi stocuri de peste 167 de tone de material solid şi 297 de tone de degivrant lichid.

În ceea ce priveşte infrastructura portuară, doar Bara Sulina este închisă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Ministrul cere monitorizare și acţiune coordonată

„Siguranţa cetăţenilor şi menţinerea funcţionalităţii infrastructurii de transport sunt priorităţi absolute. Am solicitat tuturor structurilor aflate sub autoritatea ministerului să fie pregătite pentru intervenţie imediată, să monitorizeze permanent situaţia din teren şi să acţioneze coordonat, astfel încât efectele condiţiilor meteo severe să fie reduse la minimum", a declarat ministrul Transporturilor, citat în comunicat.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti.

Prognoza arată ninsori abundente și vânt puternic

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 - 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia şi în sudul Moldovei va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20 - 50 cm (echivalent în apă de 20 - 50 l/mp).

Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60 - 85 km/h (cu vitezele cele mai mari în judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi). De asemenea, va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită şi vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Judeţele vizate de atenţionarea Cod portocaliu sunt: Vrancea, Galaţi, Brăila, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

De asemenea, în perioada 17 februarie, ora 10:00 - 18 februarie, ora 12:00 va fi valabil un Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi polei în zone din sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea şi Moldova.

Ziua, vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile. În Dobrogea va ploua, iar spre sfârşitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare. Se vor acumula cantităţi de precipitaţii de 25 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 - 45 l/mp. Totodată, se va depune strat de zăpadă în medie de 10 - 30 cm. În sud-estul teritoriului, local, se va depune polei, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă sub 100 de metri.

Un al doilea Cod galben de vreme rea va fi în vigoare de marţi seara, de la ora 22:00, până miercuri, la ora 12:00, în Carpaţii Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaţilor Orientali şi în Munţii Banatului, unde vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70 - 90 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă sub 100 de metri. În plus, se va depune strat de zăpadă în medie de 10 - 20 cm (echivalent în apă de 15 - 25 l/mp).

Toată ţara este sub informare de vreme rece

Conform prognozei de specialitate, până joi, la ora 10:00, este în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, gheţuş, intensificări ale vântului şi viscol, ce vizează întreaga ţară.

Pe acest fond, marţi (17 februarie), aria precipitaţiilor se va extinde dinspre sud-vest şi va cuprinde sudul, estul şi local centrul ţării. La început vor fi precipitaţii mixte în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Transilvania şi Moldova, precum şi la munte, apoi în noaptea de marţi spre miercuri vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5 - 15 cm şi local de 20 - 30 cm.

Totodată, se vor acumula cantităţi de apă de 10 - 20 l/mp şi local de peste 25 l/mp, iar izolat vor fi condiţii de polei şi gheţuş.

Vântul va avea intensificări, marţi, în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, iar din seara zilei de marţi în cea mai mare parte a ţării cu viteze la rafală în general de 45 - 65 km/h. În sud şi sud-est, temporar, va fi viscol şi vizibilitate scăzută.