Va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă. Iarna a lovit și Austria cu ninsori abundente. Aeroportul din Viena a fost blocat ore în șir, iar românii care sperau să ajungă acolo au făcut cale întoarsă.

Din cauza ninsorilor abundente din Austria, aeroportul din Viena a fost închis temporar în prima parte a zilei. Peste 230 de curse au fost anulate, deviate ori au avut întârziere.

Inclusiv 170 de pasageri care aveau bilete să plece la prânz din Bucureşti la Viena s-au întors acasă pentru că zborul a fost anulat.

Pe aeroportul din Viena, echipajele de urgenţă au adunat în 12 ore aproximativ 15.000 de tone de zăpadă. Aeroportul trebuie să curețe aproximativ 3 milioane de metri pătrați, inclusiv platformele, pistele, căile de rulare și toate zonele operaționale și de transport, înainte ca zborurile să poată fi reluate în condiții normale.

Şi la noi, sâmbătă sunt aşteptări din nou ninsori. Meteorologii au emis un cod galben de vreme rece.

Oana Catrina, meteorolog de serviciu: „Din această după-amiază şi până sâmbătă seara, vântul va fi în intensificare, în sudul Moldovei, Munteia, Carpaţii de Curbură, sud-estul Olteniei şi Dobrogea. Și foarte important, din această noapte precipitaţii mixte, polei şi gheţuş, apoi va ninge, exceptând zona litoralului, unde va ploua.”

Corespondent ProTV: „Și în Capitală se va depune un nou strat de zăpadă, peste cel de zilele trecute, care nici nu s-a topit bine. Ploaia se va transforma în lapoviță în această noapte şi apoi în ninsoare, iar stratul de zăpada va ajunge la 15 centimetri pe parcursul zilei de mâine. Temperaturile vor fi negative, iar vântul va avea rafale de până la 55 de kilometri pe oră.”

Încă din noaptea de joi spre vineri, un ciclon mediteranean a intrat în România prin vestul ţării. Valul de frig şi precipitaţii va trece la începutul săptămânii viitoare. Iar lună martie vine cu zile călduroase.