„Cel mai rău scenariu în Iran este ca cineva la fel de rău ca regimul anterior să preia puterea” a transmis Donald Trump. Conform Iran International, Mojtaba - fiul ayatolahului Ali Khamenei, ar fi fost ales in locul lui.

În a cincea zi de război, Israelul a lansat noi atacuri asupra unor ținte din Iran. Au fost vizate centre de comandă utilizate de temutele forțe de securitate internă ale Iranului și de miliția Basij.

În plus, armata israeliană a emis noi ordine de evacuare pentru zeci de locații din Liban, fiind în desfășurare si operațiuni împotriva grupării Hezbollah în Beirut.

Brad Cooper, Comandantul Comandamentului Central al SUA: „Peste 50.000 de soldați, 200 de avioane de luptă, 2 portavioane și bombardiere din Statele Unite participă la această operațiune, iar alte forțe sunt pe drum. Am lovit aproape 2.000 de ţinte cu peste 2.000 de muniții. Până acum, am distrus 17 nave iraniene, inclusiv cel mai operațional submarin iranian, care are acum o gaură în lateral. ”

Dar Iranul își continuă riposta. Sirenele care anunțau raiduri aeriene s-au auzit din nou la Ierusalim și Tel Aviv.

Iranienii nu au slabit nici tarile din Golf. A fost atacat inclusiv Consulatul Statelor Unite din Dubai.

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Din păcate, o dronă a lovit o parcare adiacentă clădirii consulatului SUA și a provocat un incendiu. Tot personalul este în siguranță.”

Un episod similar s-a derulat marți la ambasada Statelor Unite în Arabia Saudită, închisă până la noi ordine, la fel ca cele din Kuweit şi Liban. Iar miercuri, Qatarul a fost ținta a două rachete balistice iraniene. Una dintre ele a fost neutralizată, dar cealaltă a lovit baza aeriană americană de la Al Udaid, cea mai mare din regiune. Nu sunt victime.

Totodată, Qatarul a arestat zece persoane acuzate de spionaj pentru Gardienii Revoluției.

Reporter: „Domnule președinte, care este cel mai rău scenariu pe care l-ați prevăzut pentru Iran?”

Donald Trump: „Nu știu dacă există un scenariu mai rău. Din punct de vedere militar, i-am învins categoric. Încă mai lansează câteva rachete. La un moment dat, nici măcar asta nu vor mai putea face, pentru că le lovim toate portavioanele, le lovim toate stocurile de rachete. Cred că cel mai rău scenariu ar fi să finalizăm toată această operațiune, apoi să preia puterea cineva la fel de rău ca precedentul. Se poate întâmpla și asta...”

Principalul candidat e Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al lui Ali Khamenei, fostul lider suprem de la Teheran, ucis sâmbătă în atacul americano-israelian. Un radical anti-occidental la fel ca tatăl său, Mojtaba Khamenei este asociat îndeaproape cu Gardienii Revoluției.

Pe de alta parte, funeraliile de stat organizate la Teheran pentru fostul lider suprem Ali Khamenei au fost amânate, ca să dea posibilitatea unui număr cât mai mare de fideli ai regimului să participe la ceremonie.