Ce a apărut pe cerul Bucureștiului înaintea furtunii violente. Sunt asociați cu fenomene periculoase

Miercuri seară, deasupra Bucureștiului, temperaturile ridicate au ajutat la formarea unor nori asociați cu fenomene periculoase. În 10 minute a plouat cu gheată, au căzut copaci și table de pe case.

După o zi înnăbușitoare, cerul s-a întunecat brusc, iar vântul a început să bată cu putere. În câteva clipe cădea gheață din cer și s-a pornit ploaia.

O cameră de supraveghere a surprins imagini cu bucăți dintr-un acoperiș azvârlit pe drum. Zeci de copaci au fost doborâți, iar șase case avariate. În cazul unei tinere, câțiva pași au făcut diferența între a fi strivită și a scăpa cu bine.

Oamenii au încercat să se adăpostească pe unde au apucat, mulți în subteran la metrou.

După 10 minute, furtuna s-a oprit brusc. Bulevardul Elisabeta din centrul Capitalei era devastat după ce vântul a avut la rafală peste 50 km/h.

În alte zone ale Capitalei a plouat liniștit sau nu a plouat deloc. Meteorologii au o explicație pentru acest fenomen.

O formațiune noroasă de tip cumulonimbus s-a format deasupra Capitalei, după ce o masă de aer rece a venit dinspre Marea Neagră. Norul s-a amplificat mai ales în centru din cauza căldurii emanate de cladirile din beton și s-a dezvoltat 12 kilometri pe verticală. Cel mai rău a fost la Universitate, în Piața Romană și în cartierele Cotroceni și Rahova.

Mihai Timu, meteorolog: „Am avut averse torențiale care au depășit 8-10 litri pe metrul pătrat, dar de asemenea, în dezvoltarea lor acești nori cumulonimbus au adus și grindină, așa cum se întâmplă în momentul când se descarcă toată cantitatea de apă din nor apar și mișcările acestea descendente, care pot favoriza intensificări ale vântului cu rafale mai intense, așa s-a întâmplat și în Capitală. Am avut zone unde am depășit 55-60 km la oră”.

Experții în climă spun că ne putem aștepta și în următoarele săptămâni la episoade similare, deoarece traversăm cel mai lung episod de căldură din ultimii ani.

Roxana Bojariu, climatolog: „Vara în continuare va fi cu valuri de căldură și cu episoade pe termen limitat, dar cu manifestări extreme de furtuni de vară, cu intensificări de vânt, cu cantități mari de precipitații, inclusiv cu episoade de grindină și în cazuri mai rare, dar nu este exclus și cu tornade”.

Acest val de aer fierbinte vine din nordul Africii, acolo unde în aceste zile temperaturile sunt mult ridicate decât în mod obișnuit, peste 40 de grade.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: