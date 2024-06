România, împărțită între caniculă, vijelii și grindină. Natura și-a arătat forța și a făcut prăpăd. „Tremura pământul”

După zile în șir în care România s-a topit sub un val de caniculă, a fost cod galben de furtuni în 19 județe din țară, iar natura nu a întârziat să își arate forța.

În Baia Mare, o vijelie puternică a făcut prăpăd.

Acoperișuri luate pe sus, copaci puși la pământ și străzi inundate, așa arată bilanțul după o furtună de câteva minute.

Imediat după ce oamenii din Baia Mare au primit un mesaj RO-Alert, natura s-a dezlănțuit. Cerul s-a întunecat și vântul a început să sufle cu o forță impresionantă. Acoperișurile de pe două blocuri din oraș au fost luate pe sus de vijelie.

Femeie: „S-a auzit vântul și s-a auzit o pocnitură mare, cred că atunci l-a întors.”

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele sunt însemnate.

Bărbat: „Am parcat în fața scării. Și am văzut colțul de la bloc... atârna în jos. Sufla vântul, am vrut să trag mașina să nu-mi cadă pe mașină. Am sunat la pompieri că să nu cadă la cineva în cap. Ca și o bombă a făcut. Bum! Tremura pământul. Trei apartamente sunt afectate, inclusiv casa scării.”

Într-un alt colț al municipiului, ploaia a făcut probleme. O stradă a fost inundată spre disperarea oamenilor care spun că după fiecare furtună mai serioasă se trezesc cu apa în curți.

Localnic: „E a doua oară în 2 săptămâni, de șase ani încoace aceeași problemă. Canalizarea nu face față la debitul de apă care e în prezent. Soluții sunt, dar trebuie puse în practică.”

Mai multe localități din Maramureș au fost aseară vizate de cod portocaliu de ploi torențiale, vijelie și grindină.

