Primele două săptămâni vor fi caracterizate şi de un deficit de precipitaţii, mai accentuat în zonele montane, însă ulterior cantităţile de precipitaţii vor reveni la valori apropiate de cele normale, potrivit estimărilor pentru perioada 31 august - 28 septembrie, anunţate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), scrie News.ro.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitați vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.