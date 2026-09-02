În prima săptămână din septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în zonele montane, realizate de ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

În săptămâna 7 - 14 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile vestice. Cantităţile de precipitaţii vor fi de asemenea deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

În intervalul 14 - 21 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Ultima săptămână din septembrie vine cu medii ale valorilor termice uşor peste cele specifice, în regiunile vestice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări, prognozează Administraţia Naţională de Meteorologie, pe baza estimărilor ECMWF.