Alertă meteo în mai multe județe: Cod galben de furtuni și caniculă. Regiunea unde luni temperaturile ating 37 de grade

Vremea
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Meteorologii au emis două avertizări Cod galben pentru zilele de duminică și luni. Sunt anunțate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale și vânt puternic în unele regiuni, dar și temperaturi peste medie.

autor
Aura Trif

Cod galben de furtuni în mai multe regiuni

Prima avertizare este valabilă duminică, 30 august, între orele 13:00 și 20:00 și vizează local Carpații Orientali și Meridionali, precum și nord-vestul Moldovei.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, care se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Izolat poate cădea și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, la 25-30 de litri pe metru pătrat.

Fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse din Transilvania și din zonele submontane ale Moldovei.

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Luni, temperaturi de până la 37 de grade

A doua avertizare Cod galben este valabilă luni, 31 august, între orele 10:00 și 21:00 și vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Avertizarea este valabilă în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Câmpia de Vest.

Local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii precizează că și duminică, 30 august, în regiunile vestice și sud-vestice, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 34 de grade.

În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Cum va fi vremea în București

Bucureștenii vor avea parte de vreme călduroasă duminică și luni, cu temperaturi maxime de până la 33 de grade. Cerul va fi variabil în timpul zilei și mai mult senin pe timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În intervalul 30 august, ora 10:00 – 31 august, ora 09:00, vremea va fi călduroasă în Capitală. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 31 de grade, în timp ce minima se va situa între 15 și 17 grade Celsius.

Luni, 31 august, între orele 09:00 și 21:00, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade Celsius. Potrivit prognozei speciale, în intervalul 30 august, ora 10:00 – 31 august, ora 21:00, pentru municipiul București nu va fi în vigoare nicio atenționare sau avertizare meteorologică.

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Sursa: StirilePROTV

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