Ploi torențiale, furtuni puternice, vijelii, vânt foarte puternic. Aproape toată România este sub cod galben de vreme severă

Vremea
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Inquam Photos / Octav Ganea

Un nou episod de vreme severă - al doilea în doar câteva zile - aduce de sâmbătă, 06 iunie, de la prânz, un cod galben, pentru aproape toată țara. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină.

autor
Stirileprotv

Aproape toată țara este sub un cod galben de vreme severă, mai puțin partea vestică a României. Acolo, lucrurie încă arată bine.

Meteorologii anunță averse, furtuni puternice, vijelii, vânt care la rafală poate atinge sau depăși 70 km pe oră și e posibil local să cadă și grindină, vorbim de dimensiuni mici și medii. Însă vor fi cantități importante de apă care local pot depăși chiar și 40 de litri pe metrul pătrat. 

Este foarte posibil ca în aceste zone să se formeze fenomene periculoase foarte rapide, ceea ce va duce automat la emiterea unor mesaje RO-ALERT și la avertizări de tip ”nowcasting”, cod portocaliu și roșu.

De ce se întâmplă asta? Pentru că în acest moment există o masă de aer cald deasupra României care întâlnește un front rece, și tocmai această combinație duce la apariția acestor nori de furtună. Asta se întâmplă, de fapt, în această perioadă, este o atmosferă în continuare foarte instabilă, iar meteorologii spun că ne putem aștepta la furtuni foarte periculoase, puternice, și în alte zone și în următoarele zile. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: vremea, anm,

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