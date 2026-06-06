Ploi torențiale, furtuni puternice, vijelii, vânt foarte puternic. Aproape toată România este sub cod galben de vreme severă

Aproape toată țara este sub un cod galben de vreme severă, mai puțin partea vestică a României. Acolo, lucrurie încă arată bine.

Meteorologii anunță averse, furtuni puternice, vijelii, vânt care la rafală poate atinge sau depăși 70 km pe oră și e posibil local să cadă și grindină, vorbim de dimensiuni mici și medii. Însă vor fi cantități importante de apă care local pot depăși chiar și 40 de litri pe metrul pătrat.

Este foarte posibil ca în aceste zone să se formeze fenomene periculoase foarte rapide, ceea ce va duce automat la emiterea unor mesaje RO-ALERT și la avertizări de tip ”nowcasting”, cod portocaliu și roșu.