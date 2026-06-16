Ploi torențiale, vijelii și grindină în 13 județe. Meteorologii ANM au amis Cod galben. HARTĂ

Vremea
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Inquam Photos / Octav Ganea

Meteorologii anunţă furtuni în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crişanei şi al Moldovei, până joi dimineaţă.

autor
Claudia Alionescu

Treisprezece județe vor fi sub Cod galben de instabilitate atmosferică în intervalul 17 iunie, ora 12:00 – 18 iunie, ora 2:00.

Se vor înregistra rafale de vânt de 50-70 de kilometri la oră şi cantităţi de apă ce ajung la 30 de litri pe metru pătrat.

Miercuri (17 iunie) în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, anunţă, marţi, ANM.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

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Sursa: News.ro

Etichete: vremea, romania, bucuresti,

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