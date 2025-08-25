Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial, ca să obțină duplicat al CIV

25-08-2025 | 16:35
Registrul Auto Român a ținut să le reamintească cetățenilor cât de simplu este să obțină un duplicat al cărții de identitate a vehiculului (CIV), după ce un bărbat s-a prezentat îngrijorat „că nu a reușit să publice anunțul în Monitorul Oficial”.

autor
Anca Ungureanu

Într-o postare pe Facebook, reprezentanții RAR spun că aud frecvent diferite mituri urbane despre proceduri sau legi care nu există, astfel că au transmis modalitatea corectă prin care se poate solicita duplicatul CIV-ului.

„Auzim frecvent, de la cei care vin la RAR, diferite mituri urbane despre proceduri sau legi care nu există. De curând, la RAR Arad, un domn a venit pentru obținerea unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului, pe care o pierduse, dar era îngrijorat că nu a reușit să publice anunțul în Monitorul Oficial. Știa că trebuie să se prezinte la RAR doar după ce are dovada publicării anunțului în MOf. Noi știm cât de importantă este o informație corectă, așa că explicăm ce trebuie să faceți dacă ați pierdut CIV sau dacă documentul s-a deteriorat”, a transmis RAR pe Facebook.

Puteți solicita duplicatul de la orice reprezentanță RAR, indiferent de domiciliu, obținând o programare prin call-center sau prin platforma de pe site: https://www.rarom.ro/?page_id=254.

„Trebuie să veniți cu vehiculul, pentru că totul începe cu procedura de identificare a acestuia, iar colegilor noștri trebuie să le prezentați documentul de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

pepita aur
Un bărbat a descoperit o pepită de aur de 12 kg în deșert și a vândut-o pe nimic. Acum valorează 1,5 milioane de dolari

Dacă persoana care solicită duplicatul nu este deţinătorul din evidenţele autorităţii de înmatriculare, avem nevoie de documente care atestă calitatea de deţinător legal (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc).

Dacă solicitantul nu este deţinătorul vehiculului (persoană fizică), sau dacă deţinătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea actului de reprezentare legală (împuternicire notarială, dacă deţinătorul este persoană fizică / delegaţie, dacă deţinătorul este persoană juridică)”, a mai precizat RAR.

Totodată, RAR precizează că „va informa prin canalele oficiale atunci când vor interveni modificări legislative sau proceduri noi care ar putea avea impact asupra deținătorilor de vehicule”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: masina, acte, Registrul Auto Roman, sofer,

Dată publicare: 25-08-2025 16:14

