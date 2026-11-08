Potrivit News.ro, care citează ISU Tulcea, recentul mesaj a fost transmis după ce Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU că a observat o ţintă aeriană ce se apropie de zona de nord a României. Oamenii au fost sfătuiţi să se adăpostească.

MApN a anunțat că două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti.

Incidentul a avut loc la aproximativ patru kilometri nord de localitatea Chilia Veche, în proximitatea frontierei cu România.

”Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 16.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au afirmat reprezentanţii MApN.

"Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul RO-Alert.

Duminică după-amiază, în jurul orei 15.00, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei.

Ulterior, ţinta a dispărut de pe radar la est de Sulina.