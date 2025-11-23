Celulele albe și rolul lor în apărarea organismului. Cum mișcarea le menține eficiente

Celulele albe din sânge apar în limfă. Se maturizează într-o glandă imunitară și locuiesc apoi în ganglioni. De aici pleacă în patrulare în corpul nostru. Permanent.

Aceste drumuri complicate în sistemul imunitar sunt dependente de mișcarea pe care o facem. Dacă nu ne mișcăm în fiecare zi, nu avem cum să ne apărăm eficient.

În permanentă mișcare – așa sunt celulele albe eficiente. Altfel spus, acesta este răspunsul corect al sistemului imunitar.

Celulele albe, numite limfocite T, se educă în glanda numită timus.

Alte celule albe, numite limfocite B, sunt educate, la început, în măduva osoasă.

Urmează a doua etapă a educației imunitare. Se petrece în ganglionii limfatici. Sunt peste tot.

Peste 200 – are doar gâtul. Aici, celulele albe își definitivează educația. Știu ce să facă dacă recunosc un dușman.

Știu să lupte și să câștige. Dușmanul poate să fie un virus, o bacterie, o ciupercă sau o celulă malignă.

Din ganglionii limfatici, adică din limfă, celulele albe trec apoi în sânge. Ne explică membra Academiei Române, Carmen Chifiriuc, expertă în sistemul imunitar uman:

Profesor universitar doctor Carmen Chifiriuc, Universitatea din București: „Circulația sanguină este cea care transportă aceste limfocite în toate țesuturile noastre, acolo unde există un semnal de ajutor. De aceea, ele sunt legate – circulația limfatică cu cea sanguină în răspunsul inițial și în menținerea în echilibru a sistemului imunitar. Și acum ne imaginăm că, atâta vreme cât stimulăm circulația limfatică și circulația sanguină, practic celulele imunitare vor putea fi transportate rapid și eficient acolo unde e un necaz în țesuturi, pentru că ele patrulează. Sângele le ajută să patruleze țesuturile noastre, apoi se reîntorc în ganglionii limfatici. Este tot timpul circulația asta. Această trecere permanentă din organele limfatice în sânge este absolut dependentă și favorizată de mișcare! Fără mișcare, practic nu există răspuns imun competent.”

Andreea Groza: „Cum demonstrăm că limfa are nevoie, permanent, de mișcare? Stăm ore în șir pe scaun sau în picioare. Stăm. Vom vedea cum se umflă picioarele și, uneori, chiar mâinile. Aceasta este dovada că sistemul imunitar suferă pentru că nu ne mișcăm. Dar nu are senzori de durere, așadar chiar dacă suferă, nu doare. Mușchii și articulațiile, supuse unor eforturi moderate, suferă un stres moderat. Celulele imunitare îl sesizează. Activează celule pro-inflamatorii și anti-inflamatorii în același timp. Acesta este echilibrul – adică răspuns imunitar corect și instantaneu.”

Ne uităm și la celulele musculare. Activate de mișcare, produc factori imunitari. Se numesc miokine. Mușchii devin astfel parte din apărare.

Profesor universitar doctor Carmen Chifiriuc, Universitatea din București: „Sunt implicate inclusiv în reglarea răspunsului imun, în reglarea citokinelor pro și anti-inflamatorii. Și activitatea celulei musculare în sine ajută reglarea răspunsului imun.”

La fiecare 50 de minute, petrecute pe un scaun, în picioare sau în pat, în timpul zilei, mergeți și mișcați-vă 10 minute.

Nu contează ce fel de mișcare.

Doar mișcați-vă 10 minute din fiecare oră. Așa puteți avea un sistem de apărare perfect.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













