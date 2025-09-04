Aproape toată țara e sub Cod galben de caniculă, joi și vineri. Valul de căldură va persista mai multe zile

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod galben pentru „vreme extrem de caldă”, valabile joi și vineri, inițial în peste trei sferturi din țară, apoi în aproape jumătate din teritoriu.

Conform prognozei de specialitate, joi, între orele 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei şi a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul şi vestul Olteniei, precum şi în sud-vestul Dobrogei se va menţine valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic.

ANM

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade.

De asemenea, pe parcursul zilei de vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 12:00 - 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat şi Crişana, unde va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

ANM

ITU va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi şi va fi disconfort termic, în timp ce valorile termice maxime vor fi cuprinse între 30 şi 36 de grade.

Meteorologii precizează că valul de căldură se va menţine şi în zilele următoare, cu precădere în sudul şi în vestul ţării.

Vremea în Capitală

Temperaturi maxime ridicate şi disconfort termic accentuat vor caracteriza vremea în Bucureşti, pe parcursul zilelor de joi şi vineri, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, joi, între orele 12:00 - 21:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va oscila în ecartul 34 - 35 de grade Celsius.

Totodată, vineri, între 12:00 şi 21:00, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, în timp ce valorile maxime de temperatură se vor încadra între 32 şi 33 de grade.

