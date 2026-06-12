Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 15-22 iunie

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 22-29 iunie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă spre deficit în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi nord-vestice.

Săptămâna 29 iunie - 6 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în sud-estul teritoriului, iar în rest se vor situa uşor peste cele specifice pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Săptămâna 6-13 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general deficitare în jumătatea de vest a teritoriului, iar în rest va fi apropiate de cele normale.