Suspecții sunt acuzați că au deteriorat sau au umblat fără autorizație la țevile din interiorul clădirii, care s-a prăbușit în data de 18 mai.

Ancheta vizează o posibilă explozie

Anchetatorii examinează presupusa implicare a suspecților în provocarea unei explozii soldate cu decese.

Potrivit elementelor actuale ale anchetei, cei doi suspecți se aflau în zona din jurul clădirii în după-amiaza prăbușirii, căutând obiecte pe care să le fure, precum biciclete, fier vechi și metale neferoase.

Poliția și procurorii au declarat că suspecții verificaseră mai multe uși de intrare pentru a vedea dacă pot pătrunde în holuri sau subsoluri.

Autoritățile au declarat că se cunoaște acum că cei doi bărbați au reușit să intre în clădirea care s-a prăbușit mai târziu în acea după-amiază.

Poliția anchetează în continuare cu privire la cele întâmplate după pătrunderea lor în clădire.

Ancheta a fost complicată de prăbușirea imobilului și de necesitatea de a curăța mai întâi molozul, ceea ce înseamnă că investigatorii nu au putut deocamdată să inspecteze încăperile de la subsol.

Profilul suspecților

Purtătorul de cuvânt al poliției, Kai Siebenäuger, a declarat pentru postul public regional de televiziune MDR că suspecții sunt un cetățean polonez în vârstă de 27 de ani și un cetățean afgan de 33 de ani. Ambii se aflau deja în arest preventiv în legătură cu o altă anchetă.

Sub dărâmăturile clădirii prăbușite au fost găsite corpurile neînsuflețite a două turiste românce, în vârstă de 25 și 26 de ani. A treia victimă a fost un bărbat în vârstă de 48 de ani, cu dublă cetățenie, germană și bulgară.

Anchetatorii suspectaseră anterior că prăbușirea clădirii fusese cauzată de o explozie de gaze.