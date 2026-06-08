Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timpul meciului cu Ucraina. Ce gest a făcut înainte de incident. VIDEO

Într-o scenă înfricoșătoare, care a amintit de colapsul suferit de Eriksen pe teren în urma unui stop cardiac la Campionatul European din 2021, imaginile au arătat cum mijlocașul de 34 de ani își strângea pieptul cu ambele mâini, în minutul 65 al meciului amical dintre Danemarca și Ucraina, disputat la Nature Energy Park din Odense.

Uf las imágenes de Christian Eriksen son fuertes, se toca como el pecho o algo. pic.twitter.com/BuipjVyObe

În următoarea imagine difuzată la TV, Eriksen era întins pe gazon, înconjurat de jucători vizibil îngrijorați. Stafful tehnic al Ucrainei a fost surprins făcând semne pentru a chema personalul medical pe teren.

Meciul a fost ulterior abandonat. La câteva minute după incident, federația daneză a transmis pe platforma X că Eriksen era „conștient și, în aceste circumstanțe, se simte bine”.

Într-un comunicat mai detaliat, publicat la 10 minute distanță, medicul echipei Danemarcei, Morten Boesen, a declarat: „Christian este bine și a părăsit terenul pe propriile picioare. Din câte îmi dau seama, pacemakerul funcționează așa cum ar trebui.”

După ce a precizat că Eriksen a fost pentru scurt timp inconștient, Boesen a adăugat că acesta „și-a recăpătat rapid cunoștința și am fost în contact cu el imediat”.

„Acum trebuie să fie investigat suplimentar în spital pentru a afla ce a cauzat incidentul”, a adăugat medicul. „Suntem în contact permanent cu el și cu medicii de la spital. Christian este bine și mi-a cerut să transmit salutări tuturor jucătorilor și să spun că este în regulă.”

Meciul a fost oprit oficial de arbitru în minutul 79 — Danemarca conducând cu 2-1 — după ce acesta a discutat cu antrenorii și jucătorii ambelor echipe. În timp ce Eriksen primea îngrijiri medicale, în stadion s-a așternut inițial liniștea, urmată apoi de scandări de tipul „Eriksen, Eriksen”.

Moment de solidaritate între cele două echipe