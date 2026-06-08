Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timpul meciului cu Ucraina. Ce gest a făcut înainte de incident. VIDEO

Stiri Sport
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Christian eriksen

Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timp ce evolua pentru naționala Danemarcei, a anunțat duminică federația de fotbal a țării. După scurt timp, reprezentanții au anunțat că este conștient și într-o stare bună.

autor
Aura Trif

Într-o scenă înfricoșătoare, care a amintit de colapsul suferit de Eriksen pe teren în urma unui stop cardiac la Campionatul European din 2021, imaginile au arătat cum mijlocașul de 34 de ani își strângea pieptul cu ambele mâini, în minutul 65 al meciului amical dintre Danemarca și Ucraina, disputat la Nature Energy Park din Odense.

În următoarea imagine difuzată la TV, Eriksen era întins pe gazon, înconjurat de jucători vizibil îngrijorați. Stafful tehnic al Ucrainei a fost surprins făcând semne pentru a chema personalul medical pe teren.

Meciul a fost ulterior abandonat. La câteva minute după incident, federația daneză a transmis pe platforma X că Eriksen era „conștient și, în aceste circumstanțe, se simte bine”.

Într-un comunicat mai detaliat, publicat la 10 minute distanță, medicul echipei Danemarcei, Morten Boesen, a declarat: „Christian este bine și a părăsit terenul pe propriile picioare. Din câte îmi dau seama, pacemakerul funcționează așa cum ar trebui.”

După ce a precizat că Eriksen a fost pentru scurt timp inconștient, Boesen a adăugat că acesta „și-a recăpătat rapid cunoștința și am fost în contact cu el imediat”.

„Acum trebuie să fie investigat suplimentar în spital pentru a afla ce a cauzat incidentul”, a adăugat medicul. „Suntem în contact permanent cu el și cu medicii de la spital. Christian este bine și mi-a cerut să transmit salutări tuturor jucătorilor și să spun că este în regulă.”

Meciul a fost oprit oficial de arbitru în minutul 79 — Danemarca conducând cu 2-1 — după ce acesta a discutat cu antrenorii și jucătorii ambelor echipe. În timp ce Eriksen primea îngrijiri medicale, în stadion s-a așternut inițial liniștea, urmată apoi de scandări de tipul „Eriksen, Eriksen”.

Moment de solidaritate între cele două echipe

După abandonarea meciului, jucătorii ambelor echipe s-au adunat într-un cerc în jumătate de teren în jurul celor doi antrenori, care discutau cu fotbaliștii. Ulterior, echipele au făcut un tur al terenului, aplaudate de spectatori, unii jucători fiind vizibil afectați.

Colapsul lui Eriksen din meciul de deschidere al Danemarcei la Euro 2021, împotriva Finlandei, a șocat lumea fotbalului. Eriksen, unul dintre cei mai mari jucători din istoria Danemarcei, a primit îngrijiri medicale îndelungate înainte de a-și recăpăta cunoștința și a declarat ulterior că fusese „plecat din această lume timp de cinci minute”.

El și-a reluat cariera profesională la 259 de zile după incident, după ce i-a fost implantat un defibrilator cardiac.

Ulterior a jucat la Brentford și Manchester United înainte de a se transfera la clubul german Wolfsburg în 2025. Are contract cu Wolfsburg până la finalul sezonului 2026-2027.

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Sursa: CNN

Etichete: Christian Eriksen, teren de fotbal, danemarca, Ucraina,

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