Miting History se numește jocul, și îi cunoaștem și pe cei care l-au creat, Pintescu Alina, profesor, și elevii, Crișan Darian-Florin, Gănescu Bogdan, Fodor Ádám, Kozma Krisztian, veniți tocmai de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare.

Gănescu Bogdan: Este un joc 2D, făcut cu scopul educațional prin care copiii ar putea să învețe istorie jucându-se. În acest joc am folosit bătălia de la Rovine a lui Mircea cel Bătrân într-un mod destul de inedit.

Crișan Darian-Florin: Ca jucător vei începe prima dată să ajungi în clasă, unde te vei întâlni cu doamna profesoară spunându-ți că trebuie să vii la tablă ca să te asculte, mai apoi ești transpus în trecut, pe timpul lui Mircea cel Bătrân, în timpul Bătăliei de la Rovine, unde vei învăța anumite detalii despre această perioadă.

Fodor Ádám: Jocul arată foarte bine, dar asset-urile le-am luat de pe internet, cumva s-a descurcat Cristi. Eu m-am ocupat de efectele de sunet.

Ce înseamnă să faci un joc de genul acesta în 2D să fie atractiv în 2026.

Kozma Krisztian: Mi se pare că uneori simplitatea e esențială în jocurile 2D, pentru că nu poți adăuga foarte multe detalii.

Cei 4 sunt câștigătorii unui concurs despre care am vorbit acum câteva săptămâni. Cât timp au avut la dispoziție pentru a concepe acest joc.

Gănescu Bogdan: Am avut timp 5 zile, până ne-am dat seama de povestea pe care vrem să o facem în joc și cum vrem să fie jocul, dar l-am făcut efectiv în 3 zile.

Crișan Darian-Florin: Chiar eu m-am ocupat de poveste, de istorie și mi-am dorit să folosesc date exacte ca elevii să rămână cu ceva în urma jocului, la finalul jocului există niște întrebări cu datele folosite în joc.

Ce vor face mai departe

Fodor Ádám: Ne-am gândit să facem pe capitole din mai multe perioade din istorie, cum am făcut acum cu Mircea cel Bătrân, mai putem să adăugăm în joc nivele de genul și din alte țări sau alte perioade.

Pintescu Alina, profesoară: Am încercat de mult timp să-i motivez și să le trimit diverse oportunități de participare. Este prima dată când dăm lovitura, nu ne-am așteptat și îi felicit din nou. Este o experiență, pornind de la crearea jocului și până la prezentarea și susținerea unui astfel de proiect, eu mă mândresc că la vârsta lor au reușit să prezinte și să ajungă pe podiumul acestui concurs.

Pentru cei care vor să-l încerce, puteți scana codul QR care apare pe ecran.

Gănescu Bogdan: Ne gândeam după ce ne întoarcem acasă și reușim să avem un program mai liber legat de liceu să începem să lucrăm la următoarele nivele.