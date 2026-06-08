Războiul americano-israelian împotriva Iranului a redus în mare măsură tranzitul de petrol prin strâmtoare, pe unde înainte de conflict trecea aproximativ o cincime din petrolul mondial. Câteva petroliere au reușit să părăsească recent Golful, dar tranzitul de petrol și gaze naturale lichefiate este încă sever restricționat.

„Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze”, a declarat ambasadorul iranian la Moscova, Kazem Jalali, pentru cotidianul rusesc Izvestia, într-un interviu publicat luni.

Posibile taxe pentru navele comerciale

„Înțelegem că Iranul și Omanul oferă anumite servicii legate de această strâmtoare. Și se vor percepe taxe pentru aceste servicii”, a spus el, fără a oferi detalii.

Iranul susține că un acord permanent de pace ar trebui să-i permită să perceapă taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea, care ar varia în funcție de tipul navei, de încărcătura acesteia și de condițiile predominante.

Această poziție este vehement contestată de președintele SUA, Donald Trump. În cursul lunii mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se implice în niciun efort cu Iranul pentru a impune vreo taxă, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a spus atunci că ambasadorul Omanului la Washington l-a asigurat că nu există planuri de a impune astfel de taxe.

Noi atacuri în regiune complică situația

Or, luni, Israelul a declarat că a lovit ținte militare în vestul și centrul Iranului, chiar și după ce Donald Trump i-a transmis, se pare, premierului israelian Benjamin Netanyahu să se abțină de la noi atacuri.

Japonia, care înainte de război importa aproximativ 95% din necesarul de petrol din Orientul Mijlociu, afirmă că nu a achitat nicio taxă după ce un petrolier cu țiței, care îi aparținea, a trecut prin Strâmtoarea Ormuz în luna mai.