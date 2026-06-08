Premierul desemnat Eugen Tomac începe, luni, discuţiile cu partidele parlamentare, pentru susţinerea Cabinetului său tehnocrat, el având la dispoziţie 10 zile, de la nominalizarea de către preşedintele Nicuşor Dan, ca să se prezinte în faţa Parlamentului pentru un vot de învestitură. Primele discuţii le va avea cu PNL, USR şi PSD.

Primele întâlniri le va avea cu PNL, de la ora 11.00, cu USR, de la ora 14.00 şi PSD, la 17.00, acestea urmând să continue şi pe parcursul următoarelor zile, cu celelalte grupuri parlamentare.

Eugen Tomac are la dispoziţie, potrivit Constituţiei, 10 zile de la nominalizarea pentru funcţia de premier, pentru a veni în faţa Parlamentului, să ceară un vot de încredere, iar pentru a fi învestit în funcţia de premier are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică 233 de voturi.

Eugen Tomac urmează să le prezinte partidelor Cabinetul său de miniştri şi principalele măsuri din programul său de guvernare.

Luca Niculescu, Sorin Costreie, Mihnea Motoc, Radu Burnete, Vladimir Ionaş, miniştrii vehiculaţi în Guvernul Tomac

Eugen Tomac a anunţat la Palatul Cotroceni că va propune Parlamentului un guvern ”tehnic, nu politic”

Printre numele de miniştri vehiculate în spaţiul public se află Luca Niculescu, la Ministerul de Externe, Mihnea Motoc, la Apărare, consilierul preşedintelui Sorin Costreie, la Educaţie, Valentina Robu şi Lavinia Niculescu, variante pentru Ministerul Muncii.

La Ministerul Finanţelor sunt ca opţiuni Bogdan Drăgoi şi Şerban Matei, în timp ce la Ministerul Sănătăţii a fost vehiculat numele managerului Spitalului Universitar, Cătălin Cîrstoiu, dar şi numele lui Ştefan Busnatu.

La Ministerul Dezvoltării Regionale un nume care a apărut este cel al sociologului Vladimir Ionaş dar şi cel al lui Ştefan Ţigănaş.

La Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene ar putea să rămână Dragoş Pîslaru, în timp ce la Ministerul Justiţiei a fost vehiculat numele lui Cosmin Filatov. La Ministerul Culturii este în cărţi profesorul Adrian Papahagi. Nicolae Istudor apare ca opţiune pentru Ministerul Agriculturii.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete este vehiculat pentru funcţia de vicepremier în Guvernul Tomac.

Care este aritmetica parlamentară

PSD - 128 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 parlamentari

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 14 membri

Grupul S.O.S România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori

PNL nu vrea un guvern cu secretari de stat sau şefi de servicii deconcentrate puşi de PSD

Premierul interimar Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că liberalii nu vor vota un Guvern în care să existe secretari de stat sau şefi de servicii deconcentrate aflate în subordinea ministerelor care să fi fost puşi pe posturi sau care să fie susţinuţi de PSD, el invocând lipsa de încredere pe care PNL o are în social-democraţi, după ce aceştia au dărâmat, prin moţiune de cenzură, Guvernul din care ei înşişi făceau parte.

Bolojan a mai spus că şi-a "strâns toate lucrurile" şi este pregătit să predea guvernarea, el subliniind totodată că, dacă va fi nevoie să asigure continuitatea Executivului, va face acest lucru indiferent dacă şi-a făcut planuri de vacanţă sau nu.

El a menţionat că partidul pe care îl conduce va susţine, indiferent dacă va fi la putere sau în opoziţie, acele proiecte necesare accesării granturilor din fondurile europene, dar şi proiectele care ţin de "buna guvernare" a ţării.

Liderul PNL a arătat că, dacă se va ajunge în situaţia în care guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac nu ar trece de votul Parlamentului, forul de conducere al Partidului Naţional Liberal va decide dacă PNL va propune un alt premier.

"Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză", spune liderul PNL, amintind că partidul va lua o decizie cu privire la guvernul propus în urma discuţiei pe care o va avea săptămâna viitoare cu premierul desemnat.

UDMR aşteaptă să vadă formula Huvernului şi programul de guvernare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că reprezentanţii formaţiunii aşteaptă să vadă care este programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi care sunt intenţiile premierului desemnat Eugen Tomac, iar ulterior vor lua o decizie privind susţinerea învestirii guvernului. ”Vom vedea ce soluţii propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă ţara şi dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcţiona pe termen mai lung”, adaugă Kelemen.

”Am luat act de decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru formarea guvernului. Aşteptăm să vedem care este programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi care sunt intenţiile premierului desemnat. După aceste discuţii vom lua o decizie privind susţinerea învestirii guvernului”, a afirmat Kelemen Hunor, joi seară, într-o postare pe Facebook.

Sorin Grindeanu a declarat în schimb că este dispus ă sprijine guvernul tehnocrat al lui Tomac: ”PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorităţi parlamentare”.

Ce spune preşedintele Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că are speranţa că toate forţele pro-occidentale vor sprijini acest guvern, pentru că nu există o altă posibilitate logică pro-occidentală şi care să aibă şi o majoritate în spate.

"Scenariul care mie îmi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliţie să sprijine acest guvern tehnocrat", a subliniat Nicuşor Dan, el adăugând că nu se pune problema ca acest sprijin să vină de la AUR.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre componenţa viitorului guvern Tomac, că sunt persoane interesante între consilierii săi, dar este o discuţie strict între Eugen Tomac şi persoanele pe care acesta şi le doreşte.

”Este o discuţie strict între Eugen Tomac şi persoanele pe care dumnealui şi le doreşte. Nu ştiu, sunt persoane interesante, între consilierii mei. O să vedem. E decizia lui”, a răspuns preşedintele.

Şeful statului a comentat şi acuzaţiile că şi-ar face ”guvernul său”.

”Diferenţa fundamentală este că, alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eşua, exista o alternativă clar pro-occidentală. Asta e diferenţa fundamentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau ştiu eu, vreo dorinţă, ci a fost să răspund la o necesitate, pentru că, realmente, şi sunteţi jurnalişti şi discutaţi cu partidele politice, nu există o altă soluţie pro-occidentală în momentul ăsta”, a menţionat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă îşi va asuma un posibil eşec al lui Eugen Tomac, Nicuşor Dan a spus că orice om politic îşi asumă toate gesturile pe care le face.

”Repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realităţi”, a mai afirmat Nicuşor Dan.