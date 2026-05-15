Cum ar fi supraviețuit băiețelul de 5 ani timp de două zile în pădure. Explicațiile unui fost vânător
Cum ar fi supraviețuit băiețelul de 5 ani timp de două zile în pădure. Explicațiile unui fost vânător

Cod galben de inundații. Vor fi scurgeri pe versanți și creșteri de debite pe râuri din mai multe zone e țării

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
61968330
Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, pentru sâmbătă şi duminică, un cod galben de inundaţii valabil pentru partea de sud-vest a României.

autor
Lorena Mihăilă

Sunt aşteptate să se producă scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri.

Potrivit sursei citate, bazinele hidrografice vizate de atenţionarea INHGA sunt Crişul Alb, Mureş, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte de Staţia Hidrologică Orşova, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş şi Ialomiţa, când în intervalul 16 mai ora 14:00 – 17 mai ora 16:00 se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri. 

Aceste fenomene se pot produce ca urmare a precipitaţiilor prognozate pentru următoarele 48 de ore, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă şi propagării, aşa încât specialiştii INHGA au emis Cod galben de inundaţii.

„În intervalul 16.05.2026 ora 14:00 – 17.05.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moniom – amonte S.H. Gătaia (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte S.H. Orşova (judeţele: Caraş Severin şi Mehedinţi), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt- afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleroman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa)”, precizează sursa citată.

Specialiştii menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Sursa: News.ro

Etichete: cod galben, inundatii,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O prezentatoare TV și-a cucerit fanii după ce s-a fotografiat la Italian Open: ”Bărbații merg la război pentru femei ca tine”
FOTO O prezentatoare TV și-a cucerit fanii după ce s-a fotografiat la Italian Open: ”Bărbații merg la război pentru femei ca tine”
Citește și...
Stiri externe
Un român a fost reținut după o tentativă de răpire a unei fetițe în Italia: „A așteptat momentul potrivit pentru a acționa”

Un român de 38 de ani a încercat să răpească o fetiță de patru ani și jumătate dintr-o mașină parcată la Nepi, în Italia.

Stiri externe
Focarul de Ebola se răspândește rapid în Congo. Zeci de decese și sute de cazuri raportate

Principala agenție sanitară din Africa a declarat un focar de Ebola în provincia Ituri, situată în estul Republicii Democrate Congo.
Stiri Economice
Inflația mare și contracția economică au „legat de mâini” BNR. Banca centrală menține dobânda-cheie la 6,5% pe an

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), întrunit vineri în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează banca centrală, într-un comunicat de presă.

Recomandări
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Întrebarea mea pentru partide la consultări va fi care e majoritatea pe care o propun la formarea Guvernului

Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea ”care este majoritatea pe care o propun”, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, care a menţionat că trebuie să fie o majoritate prooccidentală.

Știri Actuale
Fostul director Romsilva trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 300.000 lei. Doi ani a fost și angajat, și pensionar

Fostul director general Romsilva, Teodor Țigan, a pierdut definitiv procesul cu Romsilva și trebuie să returneze aproape 300.000 de lei încasați ca bonus de pensionare. 

Stiri Justitie
Șpaga uriașă luată cash de fostul procuror șef din Constanța în biroul său de la Parchet. „Rezolva” orice pentru câteva mii

Fostul procuror șef din Constanța, Gigi Ștefan, a primit recent în biroul său de la Parchet o șpagă de 60.000 de euro pentru a soluționa un dosar, iar în ultimul an a încasat 110.000 euro din alte șpăgi, pentru rezolvarea a tot felul de probleme. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Mai 2026

48:44

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Mai 2026

01:43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 4 | Primăvara și sănătatea inimii, cum prevenim riscurile

34:02

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

FCSB poate da lovitura din curtea unei rivale! 2.000.000 de euro pentru jucătorul dorit de Gigi Becali

Sport

Benfica nu renunță la Jose Mourinho! Ce se întâmplă cu Real Madrid