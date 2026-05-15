Cod galben de inundații. Vor fi scurgeri pe versanți și creșteri de debite pe râuri din mai multe zone e țării

Sunt aşteptate să se producă scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri.

Potrivit sursei citate, bazinele hidrografice vizate de atenţionarea INHGA sunt Crişul Alb, Mureş, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte de Staţia Hidrologică Orşova, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş şi Ialomiţa, când în intervalul 16 mai ora 14:00 – 17 mai ora 16:00 se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri.

Aceste fenomene se pot produce ca urmare a precipitaţiilor prognozate pentru următoarele 48 de ore, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă şi propagării, aşa încât specialiştii INHGA au emis Cod galben de inundaţii.