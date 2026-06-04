Restricţiile de circulaţie vor fi menţinute până la ora 21:00 pentru autovehicule uşoare, respectiv până în dimineaţa zilei de 5 iunie, la ora 9:00, pentru maşini de tonaj greu.

„În această dimineaţă, la ora 9:00, traficul a fost oprit la PTF Giurgiu-Ruse, nu se poate intra pe Podul Prieteniei, în zonă se află poliţişti de frontieră şi poliţişti rutieri care îi îndrumă pe şoferii de autovehicule care doresc să aştepte reluarea traficului, în parcările din zonele adiacente punctului de frontieră sau către alte puncte de trecere a frontierei pe cei care vor să îşi continue călătoria", a declarat joi, pentru Agerpres, purtătoarea de cuvânt a ITPF Giurgiu, Livia Filimon.

Autorităţile de frontieră bulgare au transmis o notificare, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, cu privire la faptul că circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricţionată temporar pentru desfăşurarea unor lucrări de construcţie şi montaj.

Intervenţiile au fost programate să înceapă în data de 4 iunie, la ora 09:00, moment în care traficul a fost oprit integral pe pod pentru a permite desfăşurarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor şi vor continua până în data de 5 iunie, la ora 9:00, timp în care circulaţia autovehiculelor sau a maşinilor de tonaj greu va fi suspendată în diferite intervale orare.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, poliţiştii de frontieră recomandă conducătorilor auto şi firmelor de transport să ia în considerare şi rutele alternative prin punctele de trecere a frontierei de la Calafat şi Bechet din judeţul Dolj, Zimnicea, Turnu Măgurele, din judeţul Teleorman, Călăraşi, din judeţul Călăraşi sau Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir din judeţul Constanţa.