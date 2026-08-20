ANM: Cod portocaliu de caniculă în 27 de judeţe, vineri. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade. HARTĂ

Potrivit actualizărilor publicate joi, până vineri dimineaţa la ora 10:00, în Banat, Crişana, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei şi al Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest şi sud-vest.

Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...26 de grade.

Judeţele marcate cu Cod portocaliu sunt Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Arad, Timiş, Bihor şi Satu Mare.

Totodată, în restul ţării, cu excepţia judeţelor Constanţa şi Tulcea, este Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală.

Astfel, pe parcursul zilei de joi, în Moldova, Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei şi Munteniei şi în nordul Olteniei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade şi vor caracteriza o noapte tropicală.

De altfel, de joi dimineaţa de la ora 10:00, până luni, 24 august, la ora 10:00, o informare meteo atenţionează asupra unui val de căldură care se va extinde şi se va intensifica în cea mai mare parte a ţării. Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest şi în sud-vest.

Va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii extinse, va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Local nopţile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20...23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24...26 de grade).