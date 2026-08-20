Trei surse care au ales să rămână anonime au vorbit cu TheWrap și au oferit detalii despre salariul de bază pe care l-ar primi Holland și bonusurile estimate în funcție de încasările filmului. Într-un articol publicat pe 18 august, sursele au estimat că starul Marvel, în vârstă de 30 de ani, ar putea câștiga „peste 100 de milioane de dolari” în legătură cu cel de-al patrulea film al francizei „Spider-Man”, potrivit People.

Sursele publicației au declarat că Holland a obținut un salariu de bază de 20 de milioane de dolari – dublu față de suma primită pentru „No Way Home”.

PEOPLE a contactat Sony Pictures și reprezentantul lui Holland pentru comentarii.

Bonusurile i-ar putea aduce încă 80 de milioane de dolari

În condițiile în care „Brand New Day” a depășit pragul de 2 miliarde de dolari din vânzarea de bilete la nivel mondial, veniturile lui Holland din bonusurile legate de performanța filmului ar putea adăuga aproximativ 80 de milioane de dolari la suma totală pe care actorul ar urma să o încaseze pentru această producție, potrivit informațiilor publicate.

„Brand New Day” a stabilit un nou record pentru cel mai mare weekend de debut al unui film la box office-ul nord-american, cu încasări impresionante de 360 de milioane de dolari din vânzarea de bilete. Prin comparație, „Avengers: Endgame” – unul dintre cele mai așteptate filme Marvel din toate timpurile – a obținut 357 de milioane de dolari la box office-ul nord-american în weekendul de debut, fără ajustarea sumelor în funcție de inflație.

În primul său weekend în cinematografe, „Brand New Day” a obținut încasări globale de 932 de milioane de dolari. Până pe 4 august – la doar șase zile de la debutul în cinematografe – filmul a depășit pragul de un miliard de dolari, devenind a doua producție care a atins cel mai rapid această performanță. „Avengers: Endgame” rămâne pe primul loc, după ce a obținut 1,2 miliarde de dolari la nivel global chiar în weekendul de debut.

„Brand New Day”, filmul cu cele mai mari încasări ale anului

Potrivit Box Office Mojo, „Brand New Day” este în prezent filmul cu cele mai mari încasări ale anului, cu 2 miliarde de dolari obținuți din vânzarea de bilete la nivel internațional. Filmul, care a debutat pe 31 iulie, se află în cinematografe de numai aproximativ trei săptămâni.

Filmul de mare succes îl urmărește pe Peter Parker (Holland) câțiva ani mai târziu, în timp ce încearcă să facă față consecințelor evenimentelor din „No Way Home”. Practic, el acționează singur în rolul lui Spider-Man, în timp ce foștii săi cei mai buni prieteni, Ned și M.J., se întorc în New York City. Peter ajunge din nou în viețile lor, în timp ce face echipă cu aliații săi pentru a lupta împotriva unei amenințări misterioase, aproape invizibile, pe care numai el o poate detecta.