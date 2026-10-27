Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

Vremea
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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, ce vizează Capitala şi alte şapte judeţe situate în Dobrogea şi Muntenia, până miercuri la ora 12:00.

autor
Aura Trif

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 27 octombrie, ora 10:00 - 28 octombrie, ora 12.00, va fi în vigoare Codul galben de ploi însemnate cantitativ, în judeţele Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de 40 l/mp, scrie Agerpres.

Totodată, pentru perioada 27 octombrie, ora 16:00 - 28 octombrie, ora 15:00, a fost emisă o informare de ploi moderate cantitativ în sudul şi estul teritoriului, precum şi în zona Carpaţilor de Curbură. Cantităţile de apă vor fi în general de 10-30 l/mp.

Pe parcursul zilei de marţi (27 octombrie), la altitudini de peste 1.700 m, în special în Carpaţii Meridionali, vor mai fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3-5 cm. Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul şi centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei şi în Dobrogea, cu rafale în general de 40-50 km/h şi de peste 60-80 km/h pe crestele montane.

Vremea se răcește în București

Meteorologii anunță vreme închisă și ploi în București, începând de marți, 27 octombrie, până miercuri, 28 octombrie, la prânz. Potrivit prognozei speciale emise de ANM, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-30 de litri pe metru pătrat.

Marți, cerul va fi noros și va ploua temporar. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 11-12 grade Celsius. Noaptea, minima se va situa între 9 și 11 grade.

Miercuri dimineață, vremea va rămâne închisă, cu ploi slabe și cantități de apă de 1-3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade Celsius.

Pentru București, ANM a emis o informare meteorologică privind ploile moderate cantitativ, valabilă de marți, de la ora 10:00, până miercuri, la ora 15:00.

Vremea azi, 27 octombrie. Atmosferă mohorâtă, ploi și frig în toată țara. Ce temperaturi vor fi

Sursa: Agerpres

Etichete: racire, anm, prognoza meteo, ploi, precipitatii, munte,

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