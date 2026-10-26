În cea mai mare parte a țării sunt așteptate perioade cu ploi mai consistente, iar la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit Agerpres.

Vremea între 26 octombrie - 8 noiembrie pe regiuni

În Banat, în prima săptămână de prognoză, valorile termice diurne vor avea oscilaţii de la o zi la cealaltă, astfel că, până în data de 28 octombrie vor creşte uşor, iar până în 31 octombrie vor scădea şi în consecinţă ecartul mediilor maximelor se va situa între 14 şi 16 grade. Ulterior, după o mică redresare pe 1 noiembrie la medii de 14 grade, vor parcurge un proces de scădere continuă spre maxime mediate la 10 grade. Temperaturile minime vor marca o creştere de la 4 grade, în 27 octombrie, până spre 6 grade - în 30 şi 31 octombrie, iar apoi o scădere treptată la 2 grade, în 8 noiembrie, toate aceste valori fiind estimate ca mediere regională. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în primele două zile din interval, iar în celelalte acestea se vor semnala sporadic şi pe arii foarte mici.

În Crişana, vremea va debuta cu temperaturi mai scăzute decât în intervalul anterior, cu nebulozitate persistentă şi ploi, astfel că media maximelor va fi de 12 grade, însă în 27 şi 28 octombrie se va încălzi uşor spre medii de 16 grade. Intervalul 29 octombrie - 8 noiembrie va fi caracterizat de variaţii termice uşoare, însă cu tendinţă generală de scădere, spre medii de 10 grade. Regimul termic nocturn nu va urma acelaşi traseu ca şi cel diurn în prima săptămână, deoarece în condiţii de nebulozitate persistentă va porni cu minime mediate la valoarea de 6 grade, după care vor coborî spre 4 grade şi până în 30 octombrie vor atinge din nou 6 grade. În a doua parte a intervalului se evidenţiază o tendinţă de scădere spre 0 grade, valoare estimată prin mediere regională. În data de 26 octombrie va ploua pe arii extinse, apoi acestea vor apărea doar trecător şi izolat.

În Transilvania, în primele două zile, vremea va fi rece pentru această perioadă, cu medii ale maximelor de 12 grade, dar apoi se va încălzi uşor, spre o medie de 14 grade în datele de 28 şi 29 octombrie. Din 30 octombrie şi până la finalul intervalului, vor mai fi variaţii termice de la o zi la cealaltă, dar cu tendinţă generală de scădere treptată până la o medie a valorilor maxime de 8 grade. Regimul termic nocturn va fi în uşoară antiteză cu cel din timpul zilei, astfel încât se identifică o creştere treptată a minimelor în prima săptămână, de la o medie de 2 grade în 26 octombrie până la medii de 5 - 6 grade în 30 şi 31 octombrie. A doua parte a perioadei estimate va fi influenţată de o advecţie rece şi o scădere continuă a temperaturilor minime spre valori cuprinse între -2 şi zero grade, mediat regional. Vor fi ploi pe arii mai extinse pe data de 26 octombrie şi ulterior acestea îşi vor mai face apariţia doar pe alocuri.

În Maramureş, media maximelor termice va fi în creştere în primele trei zile, de la aproximativ 16 grade, în data de 19 octombrie, până spre 22 de grade, pe 21 octombrie. După aceasta, se poate identifica o scădere bruscă a mediei temperaturilor maxime până la 13 grade, în ziua de 23 octombrie. Ulterior, nu se remarcă diferenţe termice semnificative, astfel că media maximelor se va încadra între 15 şi 19 grade, cea mai mare valoare fiind în 28 octombrie. În situaţia mediei temperaturilor din timpul nopţii, aceasta va fi de 7 grade, în perioada 19-21 octombrie, apoi va creşte până spre 10 grade, în 23 octombrie. Media minimelor termice se va menţine în jurul a 6 grade, în a doua săptămână, cu o tendinţă de scădere la finalul acesteia, spre 4 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie, iar la mijlocul acestuia vor putea fi cantităţi de apă însemnate.

În Moldova, în prima zi a intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi de 17 grade, însă pentru perioada 27 - 31 octombrie, sunt estimate valori mai scăzute, în general de 13 - 14 grade. În prima decadă a lunii noiembrie, tendinţa valorilor termice va fi de scădere, de la o medie de 11 grade (pe 1 noiembrie), până spre 7 - 8 grade (după 4 noiembrie). Evoluţia va fi asemănătoare şi în privinţa temperaturilor minime, care vor prezenta o medie de 6 - 8 grade, până la final de octombrie, şi vor scădea treptat în prima săptămână din noiembrie, până spre 0 - 2 grade. Această evoluţie probabilă indică o trecere de la valori apropiate de normal în ultima săptămână din octombrie, la o vreme mai rece faţă de norma climatologică la început de noiembrie. Temporar, va ploua în zilele de 27 şi 28 octombrie. Vor fi perioade cu ploi şi în restul intervalului de anticipaţie, iar în prima săptămână, pe fondul temperaturilor tot mai scăzute, sunt posibile şi precipitaţii mixte.

În Dobrogea, pe parcursul zilei de luni, 26 octombrie, media regională a temperaturilor maxime va fi de 18 - 19 grade, însă pentru perioada 27 - 31 octombrie, sunt estimate valori în general de 14 - 16 grade. Luna noiembrie va debuta cu o tendinţă de răcire, de la o medie a temperaturilor maxime de 13 - 14 grade (pe 1 noiembrie), până spre 10 - 11 grade, în perioada 4 - 8 noiembrie. Evoluţia va fi asemănătoare şi în privinţa temperaturilor minime, care vor prezenta o medie de 10 - 11 grade, până pe 29 octombrie, după care va urma o scădere treptată a acestora, astfel că, la finalul intervalului de anticipaţie, sunt estimate valori pe timpul nopţilor, în general de 3 - 4 grade. Va ploua temporar, în intervalul 27 - 31 octombrie, iar mai ales pe parcursul zilei de marţi (27 octombrie) vor fi posibile şi cantităţi de apă însemnate. De asemenea, vor fi perioade cu ploi în restul intervalului de anticipaţie, mai ales după data de 3 noiembrie.

În Muntenia, în prima zi a intervalului de prognoză, media regională a temperaturilor maxime va fi de 17 - 18 grade, însă pentru perioada 27 - 31 octombrie, sunt estimate valori ceva mai coborâte, în general de 14 - 16 grade. Luna noiembrie va debuta cu o tendinţă de răcire, de la o medie a temperaturilor maxime de 14 grade (pe 1 noiembrie), până spre 10 grade (în perioada 4 - 8 noiembrie). Evoluţia va fi asemănătoare şi în privinţa temperaturilor minime, care vor prezenta o medie de 8 - 9 grade, în prima săptămână de anticipaţie (26 octombrie - 1 noiembrie) şi o tendinţă de scădere până la două grade, în cea de-a doua. Temporar, va ploua în intervalul 27 - 31 octombrie, iar mai ales pe parcursul zilei de marţi (27 octombrie) vor fi posibile şi cantităţi de apă însemnate. Vor fi perioade cu ploi şi în restul intervalului de anticipaţie.

În Oltenia, luna octombrie se va încheia cu valori termice, în general, apropiate de normalul climatologic al perioadei. Astfel, temperaturile maxime vor avea o medie de 14 - 16 grade, cu valori mai ridicate în jurul datei de 29 octombrie, iar pe timpul nopţilor vor fi temperaturi de 6 - 8 grade. Estimarea pentru începutul lunii noiembrie indică valori termice mai scăzute, respectiv maxime ce ar putea scădea la o medie de 10 grade, după data de 3 noiembrie, când şi temperaturile minime vor prezenta o medie de 2 - 3 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în 27 şi 28 octombrie, dar şi în perioada 31 octombrie - 3 noiembrie.

La munte, media temperaturilor diurne va fi de 5 - 6 grade, în primele două zile ale intervalului, va creşte la 7 - 8 grade, în zilele de 28 şi 29 octombrie, apoi tendinţa va fi de scădere treptată, astfel că, pentru prima săptămână de noiembrie, caracteristice vor fi valorile diurne în jurul a 2 grade. Minimele vor fi, în general, pozitive în prima săptămână, cu excepţia dimineţii de 27 octombrie, când media acestora va oscila de la -2 grade la -1 grad. După 1 noiembrie, sunt estimate temperaturi minime preponderent negative, media pentru întreaga zonă de munte urmând să scadă în cele mai reci nopţi până în jurul a -5 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii (ploaie, lapoviţă şi ninsoare) va fi mai mare în zilele de 27 şi 28 octombrie, dar şi în perioada 31 octombrie - 3 noiembrie.