Maximele pleacă de la 7...8 grade în estul Transilvaniei și ajung la 17 grade la malul mării.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme închisă și multe ploi, care pot lăsa în urmă 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate tare și ajunge la viteze de 70 de km/h în Bărăgan. Se mai răcește și doar în nordul litoralului se ating 17 grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi neplăcută. Înnorările persistă, o să plouă, iar vântul agită atmosfera. Un aer mai rece pătrunde și în această zonă și nu vor fi mai mult de 12 grade.

Cerul rămâne acoperit și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Mai vin ceva ploi, iar la munte, la altitudini mari, acestea se transformă în lapoviță și ninsoare. Se mai răcește puțin și aici. Maximele se opresc la 13 grade.

Atmosferă mohorâtă găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. O să plouă, iar în zonele montane înalte o să ningă sau o să cadă lapoviță. Pe-aici temperaturile cresc ușor, iar la Satu Mare se ating 14 grade.

În schimb, în ținuturile vestice vedem puțin soarele printre nori. Ploile apar doar pe suprafețe restrânse, mai ales la munte. Vântul nu pune probleme, dar se face puțin mai rece decât ieri și vor fi cel mult 13 grade.

În Transilvania înnorările persistă și o să plouă în multe zone. La altitudini mari o să fie lapoviță sau ninsoare, iar stratul de zăpadă mai crește cu vreo 5 centimetri. Temperaturile rămân la valori modeste și cu greu ajung la 12 grade.

În Oltenia urmează tot o zi mohorâtă, cu ploi în zonele joase și precipitații sub toate formele pe crestele montane. Maximele, în ușoară creștere față de ieri, ajung la valori apropiate de normalul perioadei.

În ținuturile sudice avem înnorări și ploi în multe zone. În estul Munteniei se pornește vântul, iar la peste 1700 de metri altitudine o să ningă sau o să fie lapoviță. Temperaturile mai pierd vreo 2...3 grade față de ziua trecută.

Vremea în București

În București cerul rămâne acoperit, iar ploile pot lăsa în urmă 15 litri de apă pe metru pătrat. Se răcește și nu vor fi mai mult de 12 grade. La noapte continuă să plouă, iar minima ajunge la 9 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme închisă și rece. O să plouă în special în Carpații Meridionali și în Orientali, iar în unele zone se pot strânge 30 de litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari ninge sau cade lapoviță și tot acolo vântul are intensificări: ajunge la 70 de km/h.