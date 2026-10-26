Vremea se răcește și vin ploile. ANM a emis avertizări Cod galben pentru mai multe județe

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 27 octombrie, ora 10:00 - 28 octombrie, ora 12.00, va fi în vigoare Codul galben de ploi însemnate cantitativ, în judeţele Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa şi Giurgiu, unde în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de 40 l/mp, potrivit Agerpres.

Totodată, în perioada 27 octombrie, ora 16:00 - 28 octombrie, ora 10:00, în judeţele Buzău, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi va fi valabilă atenţionarea Cod galben de intensificări ale vântului. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h.

Cum va fi vremea în Capitală

Vremea se va răci în București, iar ploile își vor face apariția începând de luni seară, potrivit prognozei speciale emise de meteorologi pentru intervalul 26 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00.

Luni, cerul va fi temporar noros, iar spre seară și în timpul nopții va ploua slab. Temperaturile maxime vor ajunge la 15–16 grade Celsius, iar minimele vor coborî la 8–9 grade.

Marți și în prima parte a zilei de miercuri, cerul va fi noros și va ploua temporar. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15–20 de litri pe metru pătrat. Maximele vor scădea la 11–12 grade, iar temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 8 grade.

Meteorologii au emis o informare pentru ploi moderate cantitativ, valabilă în București de luni, 26 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00.