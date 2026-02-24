Stația Drujba-1, prin care Ungaria și Slovacia sperau să primească petrol rusesc, bombardată de Ucraina | VIDEO

Drujba petrol
Stația de pompare Druzhba-1 din Kaleikino, Tatarstan, un nod-cheie al conductei prin care Ungaria și Slovacia sperau să reia importurile de petrol rusesc după intense presiuni diplomatice asupra UE, a fost distrusă de dronele ucrainene.

Alexandru Toader

Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare rusă care deserveşte conducta petrolieră Drujba, prin care Europa de Est primeşte petrolul Moscovei, a declarat luni un oficial ucrainean din domeniul securităţii, citat de Reuters.

Atacul nocturn a provocat un incendiu la staţia situată la peste 1.200 km de graniţa dintre Rusia şi Ucraina, a adăugat oficialul din SBU (serviciul de securitate din Ucraina), care nu a oferit detalii cu privire la impactul mai larg asupra conductei.

Atacul, cel mai recent dintr-o serie de lovituri ucrainene asupra traseului oleoductului, riscă să exacerbeze tensiunile dintre Ucraina şi vecinii săi, Ungaria şi Slovacia, care au acuzat Kievul că încearcă să blocheze fluxul de ţiţei prin conductă către rafinăriile lor.

Transporturile de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a declarat că o dronă rusă a lovit echipamentele ale conductei din vestul Ucrainei.

În ciuda războiului de aproape patru ani cu Rusia, Ucraina a continuat să transporte petrol rusesc prin conductele de pe teritoriul său, chiar dacă a oprit tranzitul de gaz rusesc, la începutul anului trecut.

Ungaria şi Slovacia au ameninţat că vor întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă fluxul de petrol nu va fi reluat.

Electricitatea din Ungaria şi Slovacia reprezintă aproximativ 70% din importurile Ucrainei şi este extrem de importantă pentru ţara unde jumătate din capacitatea de producere a energiei electrice a fost distrusă sau grav avariată de atacurile cu rachete ruseşti.

Luni, Ungaria părea hotărâtă să blocheze noi sancţiuni ale UE împotriva Moscovei şi un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, în contextul în care atacurile asupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei au ucis două persoane înainte de împliniarea a patru ani de la invazia rusă la scară largă, .

Într-o scrisoare văzută de Reuters, premierul ungar Viktor Orban i-a spus preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, că întreruperea fluxului pe conducta Drujba a fost un „act de ostilitate neprovocat care subminează securitatea energetică a Ungariei” şi a promis să blocheze împrumutul până la rezolvarea problemei.

Ungaria și Slovacia amenință cu cu oprirea energiei

Premierul slovac Robert Fico a declarat sâmbătă că va opri, în două zile, furnizarea de electricitate de urgenţă către Ucraina, dacă tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul ucrainean nu este reluat. O ameninţare similară fusese transmisă anterior de premierul ungar Viktor Orban.

Disputa marchează unul dintre cele mai tensionate momente dintre Ucraina şi cele două state vecine membre UE şi NATO, conduse de lideri care au sfidat consensul european pro-ucrainean şi au cultivat relaţii apropiate cu Moscova. Ungaria şi Slovacia sunt singurele ţări din UE care încă depind în mod semnificativ de petrolul rusesc transportat prin conducta sovietică Drujba, care traversează Ucraina.

”Ucraina respinge şi condamnă ultimatumurile şi şantajul guvernelor Ungariei şi Republicii Slovace privind furnizarea de energie între ţările noastre. Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului, nu Kievului”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

Împreună, Ungaria şi Slovacia asigură aproximativ jumătate din exporturile europene de electricitate de urgenţă către Ucraina, de care Kievul depinde tot mai mult pe fondul distrugerilor provocate de atacurile ruseşti asupra reţelei energetice.

”Dacă livrările de petrol către Slovacia nu sunt reluate luni, voi cere SEPS, compania energetică de stat, să oprească furnizarea de electricitate de urgenţă către Ucraina”, a scris Fico pe platforma X.

Kievul a numit aceste acţiuni ”provocatoare, iresponsabile şi periculoase pentru securitatea energetică a întregii regiuni”.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, care marchează marţi patru ani, Ucraina a permis tranzitul exporturilor energetice ruseşti către Europa, deşi acestea au fost drastic reduse.

Pentru perioada în care sunt efectuate reparaţiile la conductă, Ucraina a propus rute alternative de livrare a petrolului către Europa. Potrivit unei scrisori consultate de Reuters, misiunea ucraineană pe lângă UE a sugerat utilizarea sistemului propriu de transport al petrolului sau o rută maritimă, posibil prin conducta Odesa–Brody, ce leagă principalul port ucrainean de la Marea Neagră de UE, potrivit News.ro.

Din octombrie anul trecut, Rusia a intensificat atacurile cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând milioane de locuitori fără curent şi căldură în timpul unor ierni extrem de reci.

Rusia spune că va opri războiul doar dacă Ucraina îi acceptă ”prietenia”. Șeful NATO cere Kievului să ia ”decizii dureroase”

Sursa: News.ro

Reconstruirea economiei Ucrainei după aproape patru ani de război este estimată la aproximativ 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, potrivit unei evaluări publicate de Banca Mondială, Guvernul Ucrainei, Comisia Europeană și ONU.

Cartelul Jalisco incendiază orașe după moartea lui „El Mencho”. Sute de turiști, blocați. Român: „S-au auzit focuri de armă”
Stiri externe
Cartelul Jalisco incendiază orașe după moartea lui „El Mencho”. Sute de turiști, blocați. Român: „S-au auzit focuri de armă”

Autoritățile mexicane au mobilizat mii de soldați pentru a readuce situația sub control în vestul Mexicului, unde duminică au izbucnit violențe de amploare. Cel mai căutat baron al drogurilor din această țară a fost ucis în timpul unui raid militar.

Ursula von der Leyen în vizită la Kiev, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina
Stiri externe
Ursula von der Leyen în vizită la Kiev, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează marți o vizită la Kiev, împreună cu președintele Consiliul European, António Costa, cu prilejul marcării a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

Patru ani de război în Ucraina. Bilanțul unui conflict care a schimbat arhitectura de securitate a Europei
Stiri externe
Patru ani de război în Ucraina. Bilanțul unui conflict care a schimbat arhitectura de securitate a Europei

Este 24 februarie 2026. Se împlinesc exact 4 ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina vecină. Kremlinul continuă războiul brutal, omoară civili și folosește chiar și iarna ca armă. Frontul a obosit, se poartă negocieri, dar pacea e departe.

Iubirea, prin lentila psihiatriei. „Am putea fi tentați să punem diagnostice serioase”. Obsesie, atașament sau dragoste
Stiri Diverse
Iubirea, prin lentila psihiatriei. „Am putea fi tentați să punem diagnostice serioase”. Obsesie, atașament sau dragoste

Ce este, de fapt, iubirea? O emoție, o alegere, o nevoie biologică sau o formă sofisticată de „nebunie” temporară? 

Cum va fi vremea la începutul primăverii calendaristice: Prognoza meteo pentru luna martie 2026 în România
Vremea
Cum va fi vremea la începutul primăverii calendaristice: Prognoza meteo pentru luna martie 2026 în România

Meteorologii de la ANM au publicat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. În perioada 23 februarie - 23 martie se anunță un început de primăvară tipic, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei.

