Precipitaţiile se vor semnala atât în ultimele zile ale acestei luni, cât şi la începutul lunii martie, mai arată prognoza de specialitate pentru intervalul 23 februarie - 8 martie, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În Banat, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. În prima zi din interval, media regională a temperaturilor va fi de 13 grade, va scădea la 10 - 11 grade, în perioada 24 - 26 februarie, iar din 28 februarie şi până pe 6 martie, media zilnică a valorilor maxime se va menţine la valori de 15 - 16 grade, urmând să scadă iar, în ultimele zile din intervalul de anticipaţie. Media temperaturilor minime va fi de 2 - 4 grade, în primele zile, va scădea la valori în jurul a -2 grade, în 26 şi 27 februarie, iar ulterior va reveni la valori în jurul a 3 grade. Vor fi precipitaţii în perioada 23 - 25 februarie, cu o probabilitate în creştere şi după data de 4 martie.

În Crişana, temperaturile se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. Media regională a valorilor maxime va fi de 9 grade, în perioada 23 - 26 februarie, va urca la 14 - 16 grade din 28 februarie şi până pe 6 martie, şi va scădea uşor în ultimele zile din intervalul de anticipaţie. Media temperaturilor minime va fi cuprinsă între un grad şi 4 grade, în primele zile, va scădea la valori în jurul a -3 grade, pe 26 şi 27 februarie, iar ulterior va reveni treptat în jurul a 3 grade. Precipitaţii se vor semnala în perioada 23 - 25 februarie, iar cu o probabilitate în creştere şi după 4 martie.

În Transilvania, media temperaturilor maxime va fi de 6 grade, în perioada 23 - 26 februarie, iar spre final de februarie şi în prima decadă a lunii martie se va încălzi. Astfel, sunt prognozate maxime în general peste 10 - 12 grade în cea mai mare parte a regiunii. Variaţii semnificative sunt estimate în evoluţia regimului termic nocturn, de la o medie a temperaturilor de 0 - 2 grade, în primele nopţi, se va ajunge la valori apropiate de limita gerului, respectiv -8 grade, în 27 februarie, iar ulterior tendinţa va fi de creştere treptată, urmând să se atingă valori în jurul a zero grade după data de 4 martie. Se vor semnala precipitaţii în perioada 23 - 25 februarie, cu probabilitate în creştere şi după 4 martie.

În Maramureş, valorile maxime, medii, de temperatură ajung la 7 grade, în perioada 23 - 26 februarie, iar spre final de februarie şi la început de martie se va încălzi, astfel că sunt prognozate maxime în general 12 - 14 grade în cea mai mare parte a regiunii. După data de 7 martie, tendinţa va fi de răcire uşoară. Variaţii semnificative sunt estimate în evoluţia regimului termic nocturn. Astfel, de la o medie a temperaturilor de 2 - 3 grade, în primele două nopţi, se va ajunge la valori cuprinse între -6 şi -4 grade, în 26 şi 27 februarie. Ulterior, tendinţa va fi de creştere treptată, urmând să se atingă valori în general pozitive, de până la 2 grade, după 4 martie. Vor fi precipitaţii, în perioada 23 - 25 februarie, iar cu o probabilitate în creştere şi după data de 4 martie.

În Moldova, media temperaturilor maxime va fi de 6 grade, în primele două zile ale săptămânii, va scădea în 25 şi 26 februarie la 3 - 4 grade, iar ulterior se va încălzi treptat, astfel că, pentru finalul lunii februarie şi în prima decadă a lunii martie, sunt estimate temperaturi peste normalul climatologic al perioadei, respectiv valori în general peste 10 grade în cea mai mare parte a regiunii. Media temperaturilor minime va fi de la -2 la 0 grade, cu valori mai scăzute în perioada 26 - 28 martie când vor oscila, în general, între -6 şi -4 grade. Se vor semnala precipitaţii în zilele de 23, 24 şi 25 februarie şi posibil după data de 6 martie, când prezenta estimare indică o probabilitate în creştere.

În Dobrogea, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 7 - 9 grade, în primele zile ale săptămânii, după care vor scădea, în 26 februarie, la 3 - 4 grade, iar ulterior tendinţa va fi de încălzire treptată. Astfel, începutul de martie va aduce valori, în general, de peste 10 grade. Media temperaturilor minime va fi de 0 - 2 grade, cu valori mai scăzute în perioada 26 - 28 martie când vor fi între -4 şi -2 grade. Precipitaţii sunt prevăzute în zilele de 23, 24 şi 25 februarie, posibil şi după 6 martie.

În Muntenia, până spre finalul lunii februarie, valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei în cea mai mare parte a regiunii, cu o medie zilnică a maximelor de 4 - 8 grade. Încălzirea estimată pentru începutul lunii martie, va însemna pentru această regiune o creştere a temperaturilor maxime peste normalul climatologic al intervalului din calendar, respectiv o medie de 12 - 14 grade. Variaţii semnificative sunt estimate în evoluţia regimului termic nocturn, astfel că de la o medie a temperaturilor de zero grade în primele două nopţi, se va ajunge la valori cuprinse între -6 şi -4 grade, în perioada 26 - 28 februarie, iar ulterior tendinţa va fi de creştere treptată, urmând să se atingă valori, în general, pozitive, de la un grad la 2 grade, după 6 martie. Temporar, vor fi precipitaţii în 23, 24 şi 25 martie, cu o probabilitate în creştere şi spre finalul intervalului de anticipaţie.

În Oltenia, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. În prima săptămână, la nivelul acestei regiuni sunt prognozate temperaturi maxime în general de 10 - 12 grade, posibil uşor mai scăzute în 26 februarie, iar în a doua săptămână vor fi valori în jurul a 14 grade. Temperaturilor minime vor prezenta o medie de până la 2 grade, în primele două nopţi, dar va scădea în ecartul cuprins între -4 şi -2 grade, în perioada 26 - 28 februarie. La început de martie sunt estimate temperaturi nocturne de la zero la 2 grade. Trecător, vor fi precipitaţii slabe în zilele de 23 şi 24 februarie, iar cu o probabilitate în creştere şi spre finalul intervalului analizat.

În zona de munte vor fi maxime în jurul a 2 grade, în prima zi, însă în 24, 25 şi 26 februarie se va răci uşor, astfel că media acestora va scădea la -2 grade. O perioadă mai caldă este estimată după data de 27 februarie şi până spre 7 martie, când media temperaturilor maxime se va menţine la valori de 3 - 4 grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 şi -2 grade, cu valori mai scăzute în perioada 25 - 27 februarie, când sunt prognozate valori de la -8 la -6 grade. Temporar, vor fi precipitaţii, local însemnate cantitativ în zilele de 23 şi 24 februarie, iar trecător şi pe arii restrânse în 25 februarie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va creşte şi după 4 martie.