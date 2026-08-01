Acesta a declarat vineri că nu consideră excluderea Spaniei din spațiul Schengen o soluție potrivită și, în același timp, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini guvernul de la Madrid în gestionarea crizei migrației, relatează News.ro care citează The Guardian.

Într-o postare amplă publicată în limba engleză, Robert Fico a transmis că urmărește îndeaproape evoluția situației din enclava spaniolă din Africa.

„Urmăresc îndeaproape, la fiecare oră, evoluțiile crizei migrației din enclava spaniolă din Africa. Astăzi, m-am alăturat, de asemenea, inițiativei prim-ministrului italian Giorgia Meloni, care solicită un răspuns ferm din partea instituțiilor UE. Guvernul Republicii Slovace susține de mult timp că cea mai eficientă modalitate de a preveni migrația ilegală este protecția riguroasă a frontierelor externe ale spațiului Schengen”, a scris premierul slovac.

În opinia sa, Uniunea Europeană trebuie să adopte măsuri ferme pentru a împiedica imigrația ilegală.

„Trebuie făcut tot ce este posibil – și chiar ceea ce poate părea imposibil – pentru a împiedica migranții ilegali să intre fără autorizație pe teritoriul statelor membre ale UE”, a subliniat Robert Fico.

Atac la adresa Uniunii Europene și critică a politicilor din trecut

Discursul liderului naționalist slovac se îndreaptă apoi spre una dintre temele sale constante: criticarea Uniunii Europene și susținerea politicilor antiimigrație.

„Este frapant să observăm ipocrizia multor state membre ale UE, precum și a reprezentanților UE, care, cu doar câțiva ani în urmă, prin abordarea lor laxă, au permis migranților ilegali să intre în țările UE în număr masiv, provocând crize grave. Astăzi, toată lumea se prezintă ca un adversar hotărât al migrației ilegale, după ce a văzut cum alegătorii din diferite state membre au înlăturat politic mai multe guverne din cauza incapacității acestora de a gestiona criza migrației. Aș dori să reamintesc că, în urmă cu câțiva ani, când mi-am exercitat dreptul de veto și am împiedicat adoptarea cotelor obligatorii de migranți în cadrul Consiliului European, a trebuit să fac față unei ostilități și critici politice considerabile”, a afirmat Robert Fico.

Slovacia respinge excluderea Spaniei din Schengen și își oferă sprijinul

În pofida discursului său critic la adresa politicilor europene privind migrația, premierul slovac adoptă un ton moderat în ceea ce privește situația Spaniei și respinge ideea excluderii acesteia din spațiul Schengen.

„Vor apărea, de asemenea, propuneri radicale, chiar extreme, în legătură cu criza actuală din Africa. În calitate de prim-ministru al Republicii Slovace, nu cred că excluderea Spaniei din spațiul Schengen ar fi soluția potrivită. La fel cum am fost pregătiți să ajutăm Franța în combaterea incendiilor forestiere, Slovacia ar trebui, de asemenea, să rămână fidelă strategiei sale dovedite de a proteja cu orice preț frontierele externe ale spațiului Schengen. Orice țară care are nevoie de asistență pentru protejarea acestor frontiere ar trebui să primească sprijinul maxim posibil prin detașarea de ofițeri de poliție și a echipamentului tehnic necesar pentru protecția frontierelor. Slovacia este pregătită să ofere o astfel de asistență Spaniei”, a asigurat Robert Fico.